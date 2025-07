Saint-Gobain acquista Isoltech. Il produttore italiano di additivi è specializzato nella tecnologia del calcestruzzo cellulare, utilizzato nella produzione di calcestruzzo leggero. Con questa operazione il gruppo francese rafforza il suo portafoglio di prodotti chimici per l’edilizia. Isoltech, fondata nel 1987, gestisce uno stabilimento produttivo a Verdellino (Bergamo). Le sue soluzioni sono ampiamente riconosciute per il loro eccellente isolamento termico e acustico, nonché per la loro resistenza al fuoco, riciclabilità, permeabilità al vapore e all’acqua. L’azienda serve i mercati del calcestruzzo preconfezionato, del prefabbricato e dei massetti.

Con l’acquisizione, Isoltech beneficerà dell’esperienza, dell’innovazione e delle capacità di R&D di Chryso negli additivi per calcestruzzo per supportare i clienti nello sviluppo di materiali a basse emissioni di carbonio e sfruttare una presenza geografica globale. L’operazione di Saint-Gobain è in linea con il piano strategico Grow & Impact, che mira sia a rafforzare la leadership mondiale del Gruppo sia ad accelerarne la crescita, arricchendo la gamma di soluzioni per l’edilizia leggera e sostenibile.