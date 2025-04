Rubinetterie Treemme e Poli.design: ecco il vincitore del workshop Ad Aquam 25

In occasione della Milano Design Week 2025, all’interno dell’ADI Design Museum, è stato reso noto il progetto vincitore di Ad Aquam 25, il workshop promosso da Rubinetterie Treemme con POLI.design.

I concept sviluppati dagli studenti sono stati esaminati da una giuria, composta da esperti del settore, che ha selezionato «Col Pensiero +» di Bianca Furtunescu, Chanidapa Savangvarorose, Estelle Van de Winckel, Federico Thiele, Milica Vukovic.

Progetto Col Pensiero +

Il rubinetto «Col Pensiero +» è un modulo che può essere aggiunto ai prodotti di Rubinetterie Treemme esistenti, per incentivare un consumo d’acqua più consapevole attraverso indicazioni grafiche e numeriche.

Sfruttando i principi del design comportamentale, ridefinisce l’interazione tra l’utente e il rubinetto. Questo adattamento del sistema di prodotto si basa su un display E-ink che unisce il vantaggio del basso consumo energetico a un’estetica analogica, perfettamente in sintonia con il linguaggio del prodotto.

Inoltre, il sistema E-ink offre una versatilità dimensionale che ne consente un’integrazione armoniosa. In questo modo, il prodotto può essere declinato per adattarsi alle diverse collezioni dell’azienda.

Le altre proposte

Oltre al progetto vincitore, anche le altre proposte si sono distinte per la loro qualità progettuale, dimostrando un alto livello di innovazione, ricerca, originalità e cura del design.

Ogni gruppo ha saputo interpretare in modo personale e consapevole le sfide legate alla sostenibilità, proponendo soluzioni concrete e creative. I progetti sviluppati nel corso del workshop sono:

Aqua Sync di Jahnavi Patil, Amogh Mohite, Siddh Tejani

È un sistema di controllo doccia di nuova generazione che migliora l’interazione dell’utente e favorisce la gestione sostenibile dell’acqua favorendo un risparmio idrico. Dispone di regolazioni intuitive per il flusso e la temperatura, con un display edge-to-edge per un feedback in tempo reale.

I promemoria sul display incoraggiano un consumo più consapevole dell’acqua senza compromettere il comfort. Progettato per spazi moderni, Aqua Sync bilancia sostenibilità con un’esperienza doccia senza soluzione di continuità.

Push Timer di Davide Callegari, Oscar De Valroger, Anastasia Filias Tanira, Léo Kélékis

Reinventa il tradizionale rubinetto con timer a pulsante ma in modo più funzionale e secondo un’esperienza più incentrata sulle esigenze dell’utente nel contesto della cucina domestica.

Il design del rubinetto è composto da tre componenti distinte: una manopola di controllo del flusso dell’acqua, una manopola per il controllo della temperatura ed il corpo principale.

Una semplice pressione attiva l’acqua per una durata limitata, grazie alla cartuccia timer integrata. Per un flusso continuo, gli utenti possono premere e ruotare la manopola. Ruotando la manopola ulteriormente verso destra si aumenta il flusso d’acqua. Il design prevede elementi in rilievo che guidano intuitivamente gli utenti a ruotare la manopola per il blocco e le regolazioni del flusso.

Rivus di Abril Muré, Fotini Mentzou, Gianmarco Biondo, Matteo Vicentini

È un sistema di acque grigie progettato per ridurre significativamente i rifiuti di acqua dolce riutilizzando l’acqua del lavandino per lo scarico dei servizi igienici, in conformità con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il riutilizzo delle acque grigie.

Rivus utilizza un sistema di filtrazione a più stadi che include un filtro per sedimenti, un filtro per ultrafiltrazione e una purificazione con luce ultravioletta per garantire uno scarico sicuro ed efficace.

L’obiettivo dell’approccio progettuale è migliorare l’efficienza idrica domestica, integrando perfettamente la sostenibilità con una fruibilità intuitiva. Sebbene inizialmente progettato per uso residenziale, Rivus è concepito per adattarsi alle infrastrutture pubbliche e commerciali, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il riutilizzo sostenibile dell’acqua attraverso un design mirato e ad alte prestazioni.

Spray-Head di Davide Callegari, Oscar De Valroger, Anastasia Filias Tanira, Léo Kélékis

È un rubinetto da cucina progettato per ridurre il consumo di acqua e avere movimenti precisi durante tutte le attività.

Il terminale estraibile consente una facile manovrabilità e permette un uso più consapevole dell’acqua poiché la pulizia diventa più efficace. Interfacce utente con funzioni separate e intuitive.

I regolatori inferiori sono utilizzati per il controllo preciso della temperatura e del flusso dell’acqua, mentre il terminale estraibile è caratterizzato da una leva a pulsante, con opzione di bloccaggio, per un’attivazione “on demand” del flusso d’acqua.