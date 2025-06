Roverplastik inaugura il banco prova Acqua-Aria-Vento

Roverplastik, specializzata nelle tecnologie legate alla costruzione del foro finestra, inaugura presso il nuovo Tech LAB, dove ha sede il reparto tecnico e di ricerca e sviluppo dell’azienda, il banco prova Acqua-Aria-Vento, un nuovo servizio a supporto dei serramentisti per la marcatura CE di finestre, portefinestre e portoncini.

In questo spazio, è a disposizione dei clienti un team di tecnici che ha completato il processo formativo necessario per poter utilizzare il banco ed eseguire correttamente le procedure di test in accordo con quanto richiesto dalla norma relativamente alla permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al carico del vento.

In partnership con l’Organismo di Certificazione t2i, che ha riconosciuto l’idoneità del banco prova, oggi Roverplastik è in grado di offrire la possibilità di effettuare test e ottenere i Rapporti di Prova ufficiali, emessi da t2i che presenzierà alle prove, direttamente presso la sua sede.

Roverplastik propone un processo di ricerca ed ottimizzazione del sistema in due fasi, un percorso di sviluppo di progetto realizzato a quattro mani con il cliente stesso:

una giornata di per-test assistiti dal team di Roverplastik presso il banco prove al fine di mettere a punto tutto il sistema serramento ed ottimizzarne le prestazioni di tenuta per ottenere elevati risultati in fase di certificazione.

la certificazione del serramento, eseguita con la supervisione dell'ente certificatore esterno.

Tutto il processo che porta alla certificazione è semplice e velocizzato, riducendo i tempi di attesa e i costi. Partecipando attivamente alle diverse fasi che portano alla certificazione al Tech LAB, il cliente è partecipe e protagonista dell’intero processo: in questo modo il momento della certificazione diventa un’occasione di valorizzazione dei progetti ed arricchimento delle competenze.

Il nuovo banco prova di Roverplastik si inserisce in un’ampia varietà di servizi messi a disposizione dei professionisti del settore edile, erogati da personale altamente qualificato e certificato nel rispetto delle normative vigenti.