Röfix Italia lancia la nuova campagna We Are 2025

Röfix Italia annuncia la nuova campagna visiva We Are 2025, caratterizzata dalla presenza ancora più vicina e concreta dell’azienda ai professionisti del settore, agli applicatori e alle rivendite, per rispondere alle sfide più urgenti del settore edilizio e supportare i clienti in aree cruciali con una gamma completa dedicata al green building.

Dal rinforzo strutturale, fino al ripristino e al consolidamento delle strutture, passando dai sistemi di isolamento danneggiati dalle intemperie, per tutte queste aree Röfix offre una soluzione adeguata, sicura e affidabile.

La campagna 2025 di Röfix Italia non manca di sottolineare come tra gli obiettivi della costruzione ci sia il benessere sostenibile, evidenziando l’impegno dell’azienda nella ricerca di soluzioni che coniughino comfort abitativo e rispetto per l’ambiente.

Il terzo pilastro della campagna We Are 2025 si concentra sull’estetica e l’armonia con l’ambiente, proponendo soluzioni che valorizzano il piacere visivo, si integrano con il paesaggio e si distinguono per bellezza e originalità.

L’invito di RÖFIX We Are 2025 è guardare al futuro dell’edilizia con una prospettiva nuova, dove la competenza, la sostenibilità, la vicinanza e lo scambio con i clienti si intrecciano per un panorama edilizio di qualità sempre migliore e più sicuro per chi ne usufruisce.