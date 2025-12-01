ROCKWOOL nella riqualificazione energetica del Polo logistico di Piacenza

Due autostrade, quattro statali, una tangenziale e un raccordo ferroviario: sono le infrastrutture che collegano il polo Piacenza Logistics Hub, il principale snodo intermodale d’Italia, al resto del Paese e dell’Europa.

Una struttura di oltre 470 mila metri quadrati coperti, che mira a diventare ancora più grande per far fronte alla domanda in costante crescita.

A supportare il progetto di ampliamento, affidato da Generali Real Estate a GSE Italia, sono intervenute la consulenza tecnica e le soluzioni ROCKWOOL, in grado di rispondere simultaneamente a criteri di sicurezza, sostenibilità ed efficienza operativa.

Dalla normativa alla scelta del materiale

Richiedendo elevati standard tecnici e di sostenibilità e ponendo particolare attenzione all’efficienza energetica e alla biodiversità, Generali Real Estate, società proprietaria della struttura, ha approvato l’ampliamento del polo logistico con una espansione di ulteriori 85 mila metri quadrati, distribuiti su cinque immobili con strutture prefabbricate, comprensivi di pavimentazioni industriali per gli interni e pavimentazioni dei piazzali esterni, coperture, impianti nelle aree esterne e allestimento degli uffici e sottoservizi.

In risposta alle specifiche richieste della proprietà, ROCKWOOL ha offerto una consulenza tecnica mirata, incentrata sull’evoluzione dei requisiti relativi alle coperture con impianti fotovoltaici e ai rischi d’incendio connessi, qualora non adeguatamente messe in sicurezza: il dossier dettagliato, basato su dati certificati, ha proposto un’analisi comparativa dei materiali isolanti, esplicitando le caratteristiche della lana di roccia in termini di incombustibilità, durabilità, prestazioni termoacustiche e compatibilità con impianti fotovoltaici di larga estensione, il tutto in un’ottica di sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio.

Prodotti ROCKWOOL

Per realizzare la copertura di circa 630 mila metri quadrati di superficie, con un volume complessivo di isolamento pari a circa 50 mila metri cubi, sono stati utilizzati pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Hardrock 1000, nello spessore da 80 millimetri e nel formato 1200 x 1884 millimetri.

Selezionato per le sue elevate prestazioni meccaniche, che garantiscono una calpestabilità ottimale sia durante l’esecuzione della copertura sia per fini manutentivi, Hardrock 1000 grazie alla combinazione di conduttività termica e densità assicura comfort abitativo in tutte le stagioni.

La stabilità dimensionale del pannello permette di mantenere inalterate le sue prestazioni al variare delle condizioni termiche e igrometriche. Un altro vantaggio significativo è la struttura a celle aperte, che migliora notevolmente le prestazioni fonoisolanti della copertura.

Essendo incombustibile, il pannello non genera né fumo né gocce se esposto a fiamme libere, prevenendo così la propagazione del fuoco e incrementando le prestazioni di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo.

La permeabilità al vapore del pannello, con un valore di µ pari a 1, consente la realizzazione di pacchetti di chiusura traspiranti.

Particolarmente indicato per le coperture che prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici, ROCKWOOL Hardrock 1000 ha risposto pienamente alle richieste del cliente per la rigenerazione del Piacenza Logistics Hub, assicurando un isolamento termico di alta qualità, conforme ai requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza antincendio.

