Rinforzo strutturale: Fibre Net e Mister Mac insieme per la sicurezza nell’area sismica

Fibre Net, azienda specializzata nei sistemi di rinforzo strutturale, insieme al distributore Mister Mac, ha contribuito alla realizzazione dell’outlet di Castel Romano (Roma), oltre a servire con le sue soluzioni il territorio del cratere sismico attraverso il punto vendita Mister Mac di Tolentino (Macerata).

Intervista a Gabriele Rogari, sales Manager Area Centro.

Quando è nato il rapporto con Mister Mac?

Sono già quattro anni che collaboriamo e stiamo intensificando ancora di più la nostra presenza sul territorio grazie alla loro forza vendita e distribuzione.

Quali sono le soluzioni più richieste dalla rivendita?

In generale le richieste delle rivendite si concentrano sui sistemi di rinforzo strutturale che spaziano dal CRM, agli FRP alle nuove configurazioni degli FRCM fino alle malte civili e tecniche. Un altro sistema che viene richiesto è quello per la messa in sicurezza di solai.

Quali sono i prodotti più richiesti nel Centro Italia?

Al netto delle malte non parlerei di prodotti ma di sistemi e quindi il focus sulla mia area, ancora interessata dalla ricostruzione post sisma, è forte sul rinforzo strutturale Frp, Crm e Frcm.

Quali sono i servizi che Mister Mac vi richiede di più?

La formazione tecnica della rete vendita interna ed esterna è stata determinante già dall’inizio della nostra partnership.

Si tratta di un elemento che non si è esaurito, ma che continua e gioca un ruolo essenziale per una crescita condivisa.

Naturalmente l’assistenza tecnica che forniamo, sia in fase progettuale che in cantiere, è un altro tema sostanziale per garantire l’operatività quotidiana.

C’è un progetto particolarmente significativo nel quale avete collaborato di recente?

Ci siamo trovati a collaborare nel cantiere di un famoso outlet della zona. In fase progettuale erano emerse delle problematiche di ribaltamento delle murature. Insieme a Mister Mac siamo riusciti a rispondere alle esigenze della progettazione e fornire i materiali.

Si è trattato di un intervento molto importante per il quale Fibre Net ha fornito a Mister Mac un servizio di supporto tecnico iniziale e il sistema CRM Ri-Struttura con reti in fibra di vetro, abbinate a una malta a base calce.

L’intervento di consolidamento strutturale è stato realizzato in un tempo decisamente limitato per consentire la rapida apertura del centro commerciale.

Quali sono le caratteristiche delle vostre malte?

Come ho detto disponiamo di un’ampia gamma, sia di malte civili per l’edilizia che di malte tecniche, più spesso utilizzate per l’infrastruttura; fattor comune è l’impegno di Fibre Net nello sviluppare prodotti che rispettino anche i requisiti Cam richiesti anche dal Pnrr.

Pensando proprio al Pnrr mi vengono in mente i tanti cantieri in cui abbiamo fornito, oltre alle malte per ripristino e finitura, anche sistemi per inforzo strutturale e messa in sicurezza, anch’essi Cam compliant.

Perché scegliere i prodotti Fibre Net?

Da 25 anni Fibre Net è riconosciuta da tutta la filiera delle costruzioni come l’azienda specialista del rinforzo strutturale.

L’elevata competenza ingegneristica, sostanziata da una intensa attività di ricerca e sviluppo, ci consentono un approccio serio e professionale quando andiamo a sviluppare e certificare nuovi prodotti e sistemi, che spesso anticipano anche le richieste del mercato.

Dalla prima rete, tutt’ora in commercio, è nato il Sistema CRM Ri-Struttura, di cui quest’anno abbiamo lanciato una importante evoluzione, ovvero Ri-Struttura Force: una gamma composta da cinque reti talmente prestazionali da non avere competitor sul mercato.

Nell’arco degli anni la proposizione commerciale si è arricchita con rinforzi in fibra di carbonio per placcaggi fibrorinforzati FRP, e proprio nel 2025 con ben 26 sistemi FRCM.

Da non dimenticare i prodotti per la ristilatura armata, con il sistema Reticola, e l’antisfondellamento, oltre alle malte tecniche inserite negli ultimi anni.

Non da ultimo anche tutti i servizi tecnici a supporto di progettisti, imprese e rivendite fanno la differenza.

Le richieste di Pio Macarra-Mister Mac coincidono con quelle del territorio?

Certamente, un’azienda con questa storicità sul territorio non può che intercettare e rispondere ai bisogni dello stesso.

Ora il punto vendita di Tolentino ha dato un impulso importante anche alle richieste che pervengono dal territorio del cratere sismico.

Quali problematiche riscontra nelle rivendite di materiali edili nella sua area di riferimento?

Non parlerei di problemi, piuttosto di una migliorabile conoscenza dei prodotti di rinforzo strutturale con materiali composti a cui stiamo supplendo con una serie di attività di formazione.

Il 2025 è un anno di grandi prospettive nella mia area, quindi continuerò nel segno di quanto portato avanti finora, ovvero una presenza forte e capillare sulle rivendite per garantire a tutti i clienti, nuovi e storici, il massimo supporto.

Come sono organizzati i corsi di formazione?

I corsi in rivendita comprendono una parte teorica dedicata ai sistemi Fibre Net e una parte pratica in cui i partecipanti, sotto la nostra supervisione, hanno anche la possibilità di applicare i prodotti.

A questi educational partecipano rivenditori, progettisti, direttori lavori, maestranze delle imprese.

Parallelamente, Fibre Net offre anche proposte di alta formazione sviluppate per i progettisti e le rivendite partner; con due giorni di Academy nel nostro headquarter di Udine affrontiamo tematiche decisamente più tecniche oltre naturalmente a visitare i nostri laboratori e la produzione.

A fine Academy i corsisti ricevono un nostro attestato di partecipazione e i crediti professionali rilasciati da enti accreditati per la formazione.

In ogni caso, il nostro ufficio tecnico rimane sempre a disposizione per qualsiasi necessità formativa in azienda, in studio e on site.

Il Pnrr ha impattato sul business di Fibre Net in quest’area?

Sì, il Pnrr ha aiutato molto. È anche vero che nel 2024 si sono aperti moltissimi cantieri, chiusi nello stesso anno, per il Giubileo.

Quali sono le sue previsioni per i prossimi mesi?

Il mercato dei rinforzi strutturali è in crescita. C’è tanto lavoro e, come ho detto, ci sono spazi di sviluppo legati alla cultura del rinforzo strutturale.

Il superbonus ha portato in evidenza alcune lacune, a cui stiamo andando a sopperire con la competenza che contraddistingue Fibre Net sul mercato.



di Veronica Monaco