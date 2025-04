RDZ Reflair, il nuovo modello per la ventilazione meccanica controllata in anteprima a ISH

RDZ ha partecipato a ISH di Francoforte presentando in anteprima esclusiva alcune novità di prodotto, tra cui il nuovo modello della macchina per la ventilazione meccanica Reflair.

Reflair è un’unità di VMC con recuperatore di calore ad alta efficienza, in classe energetica A e studiata per l’installazione a soffitto o parete. Il telaio, realizzato in polipropilene espanso e acciaio, rende l’unità leggera, compatta, maneggevole e molto ben isolata dal punto di vista termico.

Disponibile in duplice versione, con recuperatore standard oppure entalpico (mod. ERV), questa macchina è caratterizzata da connessioni orientabili e ventilatori girevoli, che semplificano l’installazione e in particolare i collegamenti alla distribuzione. La nuova versione presentata quest’anno aggiunge due ulteriori taglie alla gamma, rispettivamente da 320 mc/h e da 400 mc/h.

Oltre a Reflair, esposta a parete, per offrire una visione dettagliata delle sue caratteristiche innovative, lo stand RDZ ha ospitato nella parte posteriore l’unità di trattamento dell’aria UC 360 V1, posizionata strategicamente in un apposito corner.

I deumidificatori della serie RNW sono invece unità pensate per l’abbinamento con gli impianti radianti di raffrescamento a pavimento o a soffitto, progettate per offrire un funzionamento corretto e ottimale dell’intero impianto.

La nuova versione RNW 200 S e SI presenta alcune sostanziali novità rispetto ai modelli precedenti, pur riconfermandosi la scelta perfetta in termini di prestazioni e affidabilità.

Il nuovo modulo di deumidificazione DWF250, progettato per l’abbinamento in controsoffitto a un’unità di ventilazione meccanica controllata con adeguata portata d’aria, è stato aggiornato per essere più sostenibile, grazie all’impiego del gas R290, e per facilitare ulteriormente l’installazione e la manutenzione.

«Quest’anno, alla Fiera di Francoforte, abbiamo percepito un’atmosfera completamente diversa rispetto al 2023. La posizione del nostro stand, collocato in un punto particolarmente strategico e al centro di importanti flussi di visitatori, ha giocato un ruolo fondamentale.

Questo, insieme alle numerose innovazioni di prodotto e al forte interesse del pubblico per il mondo della ventilazione, ci ha portato risultati e una mole di contatti davvero significativi.

Sicuramente ha fatto la differenza anche l’allestimento dello stand, che si è rivelato una scelta vincente: più spazio per le persone, una disposizione funzionale dei prodotti, un ambiente fresco e in movimento.

Adesso è il momento di consolidare e di tessere importanti relazioni con i tanti potenziali clienti che sono passati da ISH, fiera che consideriamo non come una destinazione ma come un fondamentale punto di partenza», ha affermato Luca Buiatti, Sales & Marketing Director di RDZ.