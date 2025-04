Rasacem, il collante cementizio premiscelato per finiture impeccabili

Per finiture impeccabili e risultati professionali, Edilquattro (Bernardelli Group) offre prodotti d’eccellenza con formulazioni a base cemento (bianche e grigie), gesso e una gamma completa di rasanti progettati per garantire flessibilità e soddisfare ogni esigenza del cantiere.

Tra i prodotti spicca Rasacem, collante cementizio premiscelato in polvere di colore grigio o bianco per incollaggi e rasature.

Grazie ad aggregati selezionati, cariche minerali, cemento Portland ad alta resistenza, co-polimeri e additivi specifici, Rasacem è facile da applicare e lavorare.

Il prodotto è indicato per incollare e rasare pannelli isolanti per sistemi a cappotto (polistirene, sughero, lana di vetro/roccia, calcio silicato) e per rasature interne ed esterne, con o senza rete in fibra di vetro come rasante per calcestruzzo.

È conforme a Etag004 per sistemi di isolamento termico a cappotto (Etics) e alla norma Uni En 998:2016 (malta Gp per intonaci interni/esterni).

Bernardelli Group accorpa più società che lavorano in sinergia nel settore dell’edilizia, coprendo un’ampia gamma di attività: dall’estrazione della materia prima alla produzione di materiali sfusi e in sacco, a opere stradali e di urbanizzazioni fino allo smaltimento e al recupero dei materiali di demolizione.

Edilquattro è la società del gruppo proprietaria delle cave e dei siti produttivi e ambientali, alla quale fanno riferimento le business unit Build, Garden, Production, Eco Ambiente.

di Sara Giusti