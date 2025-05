Progetto Green Evolution per scuole verdi

Portare il green dentro le scuole e trasformare gli edifici scolastici in luoghi salubri, intelligenti, sostenibili e capaci di ispirare le nuove generazioni. Un sogno? Forse. Ma è l’obiettivo del Progetto Green Evolution promosso da Casa Green Evolution in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale e con il patrocinio di Confimi Industria e presentato nella Capitale. L’idea è quella di rilanciare questo settore sfruttando i Fondi del Giubileo 2025 e del Pnrr. Due gli strumenti ideati: Casa Green, un sistema integrato per la riqualificazione sostenibile e Green Evolution Academy, programma formativo che punta alla creazione di nuove professionalità come l’Osbe (Operaio Smart Bioedilizia). I principi chiave sono la progettazione basata sull’analisi del ciclo di vita, l’impiego di materiali Cam certificati, la cultura del benessere indoor, l’educazione alla responsabilità ecologica e l’uso di strumenti digitali per la gestione centralizzata dei cantieri.