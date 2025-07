Profine acquista la bulgara Profilink

Profine, tra i principali attori mondiali nella produzione di sistemi per finestre e porte, ha acquisito Profilink, azienda con sede a Plovdiv, in Bulgaria. L’operazione riguarda tutte le attività di Profilink nei settori dell’alluminio e del Pvc, inclusi i marchi di sistema e i team delle aree marketing, vendite e ingegneria. L’azienda acquisita continuerà a operare all’interno del gruppo profine sotto il marchio Kömmerling. L’ acquisizione si inserisce nella strategia di crescita di Profine, che punta a rafforzare in modo deciso la propria presenza nel mercato dei sistemi in alluminio per finestre, porte e scorrevoli. Il portafoglio prodotti di Profilink arricchisce e completa l’offerta di soluzioni in alluminio già sviluppate internamente, integrandosi anche con le competenze acquisite da profine grazie all’acquisizione di EFP Facades nell’ottobre 2024. Secondo Peter A. Mrosik, proprietario e Ceo di Profine, «L’acquisizione di Profilink rappresenta un ulteriore passo concreto nel nostro impegno a espandere il business dell’alluminio in tutta Europa. Ampliamo la nostra gamma e rafforziamo le nostre competenze sia sull’alluminio che sul Pvc, offrendo ai clienti un portafoglio di sistemi ancora più ampio ed efficiente da un unico fornitore».