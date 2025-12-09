Più digitale nel settore delle locazioni

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2025 il settore delle locazioni ha registrato dinamiche di crescita concentrate soprattutto nei grandi centri urbani, dove la domanda di soluzioni abitative flessibili e di qualità è in costante aumento. La crescente competitività del mercato rende necessario per gli operatori migliorare l’efficienza nella gestione degli immobili: un obiettivo che può essere raggiunto attraverso l’adozione di modelli digitalizzati e automatizzati, capaci di ottimizzare i processi e rispondere in modo più efficace alle esigenze della domanda. Il settore sta attraversando una fase di digitalizzazione profonda, che rende necessario un cambiamento di mentalità, passando da operazioni manuali e tradizionali a un approccio più automatizzato e connesso.

Lo rileva Relstay, hospitality brand italiano che nel 2025 ha gestito 50 strutture tra Milano e Genova, generando un incremento del fatturato del 100% rispetto al 2024 e accogliendo circa 12.500 ospiti con un tasso di occupazione medio dell’86%.

“Il successo economico deriva da una gestione integrata, fatta di persone motivate e di processi costruiti per durare” affermano Giulia Ferrara e Andrea Pellegata, founder di Relstay. “Gli strumenti digitali stanno diventando sempre più accurati e avranno un ruolo ancor più preponderante nei prossimi anni. La tecnologia è il nostro strumento chiave per scalare mantenendo qualità e coerenza operativa, massimizzando la redditività degli asset per i nostri partner e migliorando l’esperienza per gli ospiti”.

L’adozione del software proprietario e del modello gestionale integrato ha permesso di raggiungere un tasso di occupazione medio dell’86% su oltre 50 strutture. I dati della piattaforma riportano che soltanto nell’ultimo anno siano stati accolti circa 12.500 ospiti, con una soddisfazione degli ospiti che supera i benchmark di mercato, a conferma della qualità dell’esperienza e dell’efficacia degli strumenti digitali di monitoraggio e automazione.