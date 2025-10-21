Pianeta Made: una giornata per fare network tra produttori, artigiani e imprese

Gruppo Made ha inaugurato la prima edizione di Pianeta Made, un evento dedicato alla filiera dell’edilizia, realizzato in collaborazione con i fornitori partner.

Presso la sede Made Distribuzione Garavaglia di Casorezzo (Milano) si sono incontrate 58 aziende e oltre 300 clienti artigiani, tra imprese e professionisti dell’edilizia, per rafforzare il valore del contatto diretto e condividere idee

Per i produttori, Pianeta Made è stata l’occasione per incontrare un pubblico selezionato di professionisti, sempre alla ricerca di novità e di innovazione tecnica; per artigiani e imprese l’opportunità di conoscere nuovi brand o di consolidare i rapporti già in essere con le principali aziende produttrici.

La location di Made Distribuzione Garavaglia ha permesso inoltre la visita al format dello spazio Livingmade dedicato alle finiture, che ha visto la presenza di numerosi ad architetti e interior designer.

Oltre a produttori e clienti, la giornata è stata supportata dai titolari e collaboratori delle rivendite aderenti a Gruppo Made e a Made Distribuzione, la società partecipata di Gruppo Made che oggi conta nove punti vendita fra Piemonte e Lombardia.