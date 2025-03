Pergofree, la pergola bioclimatica che regola luce e clima

Pergofree è la nuova pergola bioclimatica di BT Group, player di riferimento per le soluzioni outdoor made in Italy, che si aggiunge alle più recenti innovazioni, Pergonext e Pergoexe. Dotata di un innovativo sistema vetrato, la pergola unisce design e funzionalità, offrendo comfort personalizzato e protezione ottimale in ogni stagione.

Pergola bioclimatica, anche con vetrata

Pergofree ha una struttura in alluminio con copertura a lamelle orientabili che consentono di regolare l’apertura da zero a 140 gradi per una climatizzazione ottimale e protezione dal sole o dalla pioggia.

Grazie all’infisso in vetro stratificato, la pergola incorpora una porzione vetrata di 70 centimetri, sostituendo cinque lamelle, per garantire massima luminosità e una vista aperta sull’esterno.

Con una sporgenza fissa di 1 metro, la struttura è completata da una gronda perimetrale da 20×21,5 centimetri, con sistema di raccolta acqua integrato nei montanti che ne assicurano il drenaggio.

La copertura a lamelle in alluminio, con guarnizioni e gronda laterale, protegge da ogni condizione atmosferica, trasformando Pergofree in uno spazio da vivere tutto l’anno.

Pergofree è disponibile in un’ampia gamma di dimensioni, fino a 4.5 x 8 metri in modulo unico, con quattro o sei montanti perimetrali da 20 x 20 centimetri.

La pergola bioclimatica è dotata di un sistema motorizzato a bassa tensione, che permette di regolare facilmente l’orientamento delle lamelle.

Inoltre, con l’aggiunta di optional come luci Led, vetrate scorrevoli e frangisole, BT Group offre soluzioni personalizzate per rispondere a ogni esigenza.

La storia di BT Group

Quest’anno BT Group celebra 70 anni dalla fondazione.

«Da sempre offriamo al mercato soluzioni all’avanguardia che uniscono innovazione, design e rispetto per l’ambiente.

Con prodotti come Pergofree, puntiamo a creare spazi esterni moderni e accoglienti, utilizzando materiali ecosostenibili e valorizzando il design armonioso e distintivo del made in Italy.

La nostra missione, da ormai 70 anni, è rendere gli spazi outdoor non solo funzionali e belli, ma anche responsabili verso il nostro pianeta, perché crediamo che la qualità e la sostenibilità debbano andare di pari passo per costruire un futuro migliore», commenta Aristide Radaelli, fondatore di BT Group.

Visione senza limti con G71 Sky

BT Glass nasce dalla storia di BT Group e dall’esperienza quarantennale di Cral Serramenti-Soluzioni architettoniche in alluminio e vetro.

L’azienda ha recentemente messo a punto G71 Sky, l’evoluzione del sistema tutto vetro scorrevole che consente di avere vetrate panoramiche senza profili verticali e angoli panoramici fissi in vetro con incontro a 90 gradi, per una vista senza limiti.

Posizionato all’esterno della pergola bioclimatica R608 Pergosky, questa soluzione offre un gradevole effetto house of glass.

Facile e veloce da montare, senza la necessità di opere murarie, consente l’installazione del sistema in vetro con aperture centrali se la pergola è autoportante, o la possibilità di aperture laterali se la pergola è addossata alla parete.

In linea con l’impegno verso la sostenibilità, il sistema G71 Sky è realizzato con materiali eco-compatibili.

Grazie all’impiego delle più avanzate tecnologie del vetro, la struttura permette una gestione ottimale della luce naturale, contribuendo a migliorare il comfort abitativo.

G71 Sky è disponibile in diverse dimensioni e configurazioni, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza.

di Sara Giusti