Paving Show: a Verona attrezzature, tecnologie e servizi per le pavimentazioni stradali

Si scaldano i motori per la prima edizione di Paving Show & Congress, la fiera dedicata alle pavimentazioni stradali e spin-off dello storico SaMoTer (il Salone internazionale sulle macchine per costruzioni in programma dal 6 al 9 maggio 2026).La cornice dell’evento è sempre Veronafiere, le date dal 12 al 13 marzo 2025.

«La formula individuata per il Paving Show è quella della mostra-convegno, riservata agli operatori del settore delle pavimentazioni stradali per garantire un elevato tasso di specializzazione agli addetti ai lavori, agli ordini professionali e agli stakeholder, oggi alle prese con le nuove sfide della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e di infrastrutture sempre più smart», afferma il direttore generale, Adolfo Rebughini.

«Paving Show & Congress vuole essere un momento di confronto fra costruttori, fornitori, operatori e utenti del settore dell’industria delle pavimentazioni stradali, alle prese con una fase di transizione verso politiche green e con la necessità di stare al passo con l’innovazione e di sfruttare le opportunità che l’Intelligenza Artificiale può offrire per una gestione più razionale e per migliorare la sicurezza del settore».

Manutenzione stradale

Oltre all’esposizione dedicata alle attrezzature, alle tecnologie e ai servizi per le pavimentazioni stradali, Paving Show offrirà un ricco calendario di eventi in collaborazione con aziende del settore e partner istituzionali come Anas, Ance, Anepla, Unacea, Assodimi-Assonolo, Unem e Cece.

Proprio Cece (il Comitato europeo per le attrezzature da costruzione) presenterà al Paving Show il progetto europeo InfraRob, finanziato dall’Unione europea per automatizzare tanti interventi di manutenzione stradale che attualmente causano problemi al traffico e sono fonte potenziale di incidenti per i lavoratori.

Tanti i temi che saranno affrontati durante la manifestazione: dalla sostenibilità all’intelligenza artificiale per la progettazione e gestione delle strade, dagli aspetti normativi, alle materie prime e attrezzature.

In ogni giornata dell’evento sarà realizzata una tavola rotonda in collaborazione con le associazioni dedicata agli addetti ai lavori: imprese stradali, progettisti, direttori lavori, sindaci, assessori, uffici tecnici della pubblica amministrazione e società concessionarie autostrade e trafori.

Samoter day

Riflettori accesi anche sul Samoter Day, appuntamento di avvicinamento al Salone di maggio 2026, con la relazione del direttore di Unacea, Luca Nutarelli, che analizzerà il mercato delle macchine per costruzioni in Italia e all’estero.

Dopo un biennio particolarmente brillante per le vendite, trascinate nel 2022-23 da politiche incentivanti come Industria 4.0, il settore delle macchine per costruzioni punta al rilancio, focalizzandosi su innovazione, circolarità del cantiere (anche con strategie a costo zero per le amministrazioni locali) e strategie green che vedono l’Italia protagonista a livello europeo nella raffinazione e in prodotti ormai considerati a tutti gli effetti specialty, come ad esempio il bitume, dove l’impiego di materiale secondo si sta diffondendo rapidamente.

