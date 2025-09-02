PaRis SPA, massetto per pavimenti radianti in ambienti ad elevata umidità

Laterlite amplia la sua linea di massetti per pavimenti radianti con PaRis SPA, soluzione fibrorinforzata ad alta conducibilità per ambienti caratterizzati da elevata umidità come spa, piscine e terrazze, o destinati all’esterno.

Il massetto PaRis SPA si caratterizza per alta conducibilità termica (λ = 1,71 W/mK) e resistenza meccanica (30 N/mm²) ed è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti umidi.

A consistenza terra umida, si posa a partire da 30 millimetri di spessore, senza necessità di additivi o reti di rinforzo.

È adatto alla posa diretta di pavimentazioni sia sensibili all’umidità (parquet, PVC, linoleum) che non sensibili (ceramica, gres porcellanato) anche senza primer, utilizzando adesivi cementizi tradizionali per ceramiche oppure colle poliuretaniche o epossidiche per pavimentazioni sensibili all’umidità.

Ad asciugatura rapida, è possibile posare pavimentazioni sensibili all’umidità a partire da circa quattro giorni per uno spessore di 3 centimetri (corrispondente a un’umidità residua del 2%).

Massetti per pavimenti radianti: la linea PaRis di Laterlite

I sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento si sono affermati sia in ambito residenziale che commerciale.

Il funzionamento a bassa temperatura, l’uniformità nella distribuzione del calore e l’assenza di moti convettivi rendono questa tecnologia ideale per assicurare benessere abitativo e risparmio energetico.

Per ottenere la massima efficienza dell’impianto radiante, Laterlite ha sviluppato PaRis, una gamma completa di massetti ad alta conducibilità termica, fondamentali per ottimizzare le prestazioni dell’impianto e offrire il miglior supporto alla posa della pavimentazione.

La gamma PaRis si articola in diverse soluzioni pensate per soddisfare ogni esigenza:

PaRis 2.0 rappresenta l’opzione ideale per i sistemi radianti tradizionali grazie alla sua elevata conducibilità termica pari a 2,02 W/mK

rappresenta l’opzione ideale per i sistemi radianti tradizionali grazie alla sua elevata conducibilità termica pari a 2,02 W/mK PaRis Slim , invece, è pensato per rispondere alle richieste di sistemi a bassa inerzia e per interventi in cui è necessario operare con spessori ridotti

, invece, è pensato per rispondere alle richieste di sistemi a bassa inerzia e per interventi in cui è necessario operare con spessori ridotti PaRis Fluid , un massetto autolivellante ad alte prestazioni

, un massetto autolivellante ad alte prestazioni PaRis SPA, il massetto radiante fibrorinforzatoper ambienti ad elevata umidità

Tutti i massetti della linea PaRis sono certificati secondo la norma UNI EN 13813 e offrono un’elevata conducibilità termica, superiore fino al 70% rispetto ai massetti tradizionali in sabbia e cemento.

Senza necessità di additivi termofluidificanti, consentono un trasferimento di calore rapido ed efficiente dalla serpentina alla superficie, riducendo i tempi di avviamento dell’impianto e migliorandone l’efficienza energetica.

Laterlite ha stretto partnership consolidate con tutti i principali produttori di sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, garantendo perfetta compatibilità e prestazioni collaudate.

Tutti i dettagli e le soluzioni tecniche sono approfonditi nella nuova monografia tecnica «Soluzioni per riscaldamento a pavimento: massetti radianti», scaricabile gratuitamente dal sito Leca.