Parete pluristrato con una sola posa grazie al monoblocco preassemblato Tris

Una parete pluristrato con una sola posa, minimizzando tempi e costi di cantiere: questo il risultato garantito dal Sistema Tris di T2D, azienda specializzata nella produzione di soluzioni in laterizio per le costruzioni.

Il monoblocco preassemblato Tris è composto da due elementi in laterizio e un pannello isolante in Neopor interposto, si posa come i materiali tradizionali e non richiede manodopera specializzata.

Il Sistema Tris di T2D riesce a coniugare i benefici del laterizio con le proprietà termiche e acustiche dei materiali isolanti.

Gli elementi in laterizio rendono il sistema massivo: avere elevata massa è sinonimo di protezione dai picchi di calore estivi, grazie a un ottimo sfasamento e a un basso fattore di attenuazione.

Al contempo, lo strato di pannelli Neopor battentati costituisce un ottimale taglio termico continuo che conferisce una bassissima trasmittanza, rendendo la parete resistente alle temperature invernali.

Il comfort non si traduce solo nelle prestazioni della parete in inverno e in estate, ma anche nell’equilibrio tra temperatura e umidità per raggiungere la neutralità termica.

La casa in laterizio è un regolatore termo-igrometrico (effetto spugna) e consente di mantenere il giusto livello per stare bene negli ambienti interni.

Rispetto ai sistemi che prevedono rivestimento a cappotto o isolante a contatto con l’esterno, il sistema Tris è protetto da una tramezza massiva resistente.

Inoltre, a differenza di altri sistemi costruttivi, resiste a qualsiasi sollecitazione esterna, al caldo e al freddo, all’acqua e alla grandine, agli urti e agli insetti.

Oltre alla durabilità, la sostenibilità del sistema si declina anche nell’utilizzo dell’argilla, materia prima alla base della produzione del laterizio, che viene estratta a chilometro zero da T2D nelle cave di proprietà dell’azienda. L’argilla può essere infine totalmente riutilizzata o restituita all’ambiente.

di Sara Giusti