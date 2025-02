Pannelli isolanti in aerogel: le soluzioni a basso spessore di Bildex

Bildex propone tre diverse soluzioni di pannelli isolanti in aerogel per interventi a basso spessore: Soft Felt e Hard Felt a media e alta densità, a cui si aggiunge Magnesium Oxide abbinato a magnesite armata per una maggiore resistenza meccanica e alla compressione.

Impermeabile, idrofobo e traspirante, altamente resistente al fuoco e ai raggi Uv, dotato di elevata resistenza alla compressione e ai carichi (200 Kpa), ottimo come isolante termico e acustico, evita la formazione di condense e funghi: è l’aerogel di silice, materiale all’avanguardia dalle elevate proprietà isolanti che Bildex propone in tre differenti pannelli della linea Thermax, studiati per l’isolamento termico a basso spessore.

Conforme alle norme europee Ce e ai requisiti Cam, l’aerogel è leggero e flessibile, adattandosi alle più diverse forme e applicazioni.

Soft Felt a m edia densità

Per interventi sotto massetto, intercapedini, applicazioni a cappotto in pareti interne ed esterne, isolamento a soffitto e nell’intradosso di coperture a falde, Bildex ha messo a punto Soft Felt, pannello in aerogel a media densità.

Il pannello è composto da un isolante nanotecnologico in aerogel da 10 millimetri e multipli, e ha una conducibilità termica in opera pari a 0,018 W/mK. Conforme alle norme europee, Soft Felt è impermeabile all’acqua e resistente al fuoco.

Hard Felt ad alta densità

Particolarmente indicato per applicazioni su pareti perimetrali esterne e per contrastare i ponti termici, Hard Felt è invece un pannello ad alta densità composto da aerogel da 12 millimetri e multipli, rivestito da una spalmatura antifiamma ultra-grip.

La conducibilità termica in opera è pari a 0,018 W/mK. Il feltro di rivestimento lo rende particolarmente adatto alla posa con malta e conferisce al pannello una elevata resistenza meccanica e alla compressione.

Magnesium Oxide

La proposta Bildex si completa con Aerogel Magnesium Oxide, pannello composito ad alta densità composto dal pannello Soft Felt (da 10 millimetri o multipli) abbinato a un pannello rigido di magnesite armata da 12 millimetri che ne aumenta la resistenza meccanica e la resistenza alla compressione fino a 1000KPa.

L’intervallo di temperatura di impiego sale da 200 gradi a 1.200 gradi, con una conducibilità termica in opera pari a 0,018 W/mK.

La superficie del pannello è adatta alla posa con malta e riduce drasticamente la dispersione delle molecole nanotecnologiche di aerogel.

Oltre a essere abbinato a un pannello rigido di magnesite, su richiesta l’azienda può fornire il prodotto anche accoppiato con una lastra in cartongesso.

