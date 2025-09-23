Per l’isolamento acustico degli ambienti interni, il design si unisce alle prestazioni con i pannelli fonoassorbenti decorativi Alma e Trame di Isolspace.

Si tratta di piastrelle, dal formato quadrato da 60×60 centimetri, in grado di ridurre il riverbero e migliorare concretamente il comfort abitativo.

I panelli si montano direttamente a parete (in applicazione Wall) o a soffitto (in applicazione Up) e giocano con geometrie componibili che danno vita a configurazioni sempre diverse.

Ogni pannello fonoassorbente è realizzato con Isolfibtec, fibra ottenuta dal recupero di Pet riciclato.

Alma propone linee verticali intrecciate a motivi circolari, mentre Trame si distingue per eleganti elementi verticali, perfetti per disegnare boiserie contemporanee e superfici dall’effetto grafico.

Disponibili in tre diverse tipologie di tessuti, dal velluto morbido a varianti 100% riciclate, in una palette cromatica che va dalle nuance più delicate come sabbia e pesca, fino a tonalità decise come rosso mattone, verde salvia e blu petrolio.

Grazie alla modularità e all’effetto boiserie, Alma e Trame trasformano le pareti in superfici scenografiche e personalizzabili.

Ideali per hall, zone di accoglienza, aree ristorante e camere di hotel, ma anche negli spazi abitativi. Il progetto è firmato da Odeon Design Studio.