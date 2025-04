Pannelli 3D da parete: le ultime novità di Noël & Marquet

Pannelli 3D, cornici, battiscopa, profili per illuminazione indiretta e altri elementi decorativi per pareti, pavimenti e soffitti: sono circa 300 le referenze di Noël & Marquet, realtà belga specializzata nella produzione di elementi decorativi per interni.

Tra questi spiccano per qualità e originalità del concept, i due nuovi pannelli da parete Arc S e Arc L Arstyl, progettati dal direttore creativo dell’azienda, Bertrand Lejoly, un professionista che ha mosso i suoi primi passi con Matteo Thun a Milano e poi con Vincent Van Duysen, architetto e design di fama internazionale in Belgio, fino ad arrivare ad aprire il proprio studio ad Anversa.

Pannelli 3D da parete in poliuretano ad alta densità

Il contrasto tra linee dritte e rotonde che formano un contorno ad arco, appunto, di minore o maggiore ampiezza, rappresenta un nuovo modo di interpretare un tipo di rivestimento tradizionale, la boiserie.

Lo stile ricorda quello degli anni Settanta, ma solo apparentemente, perché le caratteristiche tecniche sono quelle delle più moderne tecnologie tra produzione e materiali.

Infatti, «la gamma Arc 3D è realizzata in poliuretano ad alta densità attraverso un processo industriale con stampi in alluminio», come sottolinea Stephan Offermann, responsabile marketing della divisione Design Elements di Nmc, gruppo internazionale con oltre 70 anni di esperienza nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di schiume sintetiche ad alte prestazioni, di cui fa parte anche Noël & Marquet.

Risultato? Pannelli leggeri, resistenti, veloci da installare e assemblabili in diverse combinazioni, che sono forniti già primerizzati e, quindi, pronti per essere verniciati secondo le preferenze del cliente.

Fanno parte della collezione Atmosphere, incentrata sull’eleganza della curva, un motivo ripreso anche in un altro prodotto: Canelé R L, ultima novità dell’omonima linea caratterizzata da grafiche scanalature. In questo caso le forme sono semicircolari, studiate per essere combinate con Canelé L: hanno la medesima ampiezza tra una scanalatura e l’altra.

E, grazie a una guida sul retro, il pannello può essere tagliato a metà per creare motivi personalizzati che si adattano perfettamente a qualsiasi spazio.

Come per la linea Arc, l’aspetto più interessante è la versatilità stilistica: che il rilievo geometrico sia sottile come in S o maggiore come in L, combinati insieme questi elementi sono uno strumento grazie al quale il progettista può giocare con le proporzioni della superficie per dare all’ambiente un senso di dinamicità.

Con la stessa logica sono stati realizzati Canalé S Flex e Canalé L Flex, pannelli flessibili per pareti arrotondate, e Dorique, elemento di rilievo tridimensionale per pareti e soffitti.

Di gusto completamente diverso, più moderno, è Scuretto, pannello impermeabile caratterizzato da sottili incisioni che offrono infinite possibilità di combinazioni.

Tutti questi prodotti sono compatibili con i profili di finitura, FL11 e WL10, progettati appositamente per fungere anche da collegamento tra più pannelli, e possono essere utilizzati anche singolarmente.

Realizzati in estruso ad alta densità, sono waterproof e pronti per essere verniciati.

Sbarco a Milano

Per la presentazione delle ultime novità negli spazi milanesi del Contract Distric Group, l’azienda belga si è avvalsa della collaborazione di Sigma Coatings.

Nell’assortimento ci sono anche prodotti classici, che è poi lo stile delle origini di Noël & Marquet, ripreso con una gamma di profili e rosette in polisterene Arstyl.

«A differenza dello stucco o del legno sono impermeabili, resistenti agli urti e molto più facili da maneggiare, di conseguenza sono più convenienti, e ovviamente più durevoli, tanto da essere utilizzati nelle ristrutturazioni di case d’epoca per colmare delle parti mancanti o creare nuovi profili da posizionare vicino agli originale. E non si vede la differenza», assicura Offermann.

di Monica Battistoni