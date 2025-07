Orsolini sbarca a Firenze con un nuovo showroom dedicato alla casa

Orsolini apre il suo primo showroom a Sesto Fiorentino, in Via del Cantone 60, progettato per accompagnare il cliente in ogni fase della realizzazione della casa.

Il nuovo spazio propone un’esposizione organizzata per ambienti, in cui è possibile toccare con mano materiali, confrontare finiture e creare accostamenti in tempo reale.

Nel nuovo showroom orsolini di firenze è possibile trovare bagni, pavimenti e rivestimenti, cucine, arredamento zona giorno e notte, porte interne, infissi e serramenti.