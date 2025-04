Orchidea, i telai per porte scorrevoli a scomparsa in tre opzioni innovative

Le soluzioni per porte scorrevoli a scomparsa Orchidea sono applicabili anche sui pavimenti esistenti e possono essere scelte in anta singola, doppia, parallele, contrapposte e filomuro.

Con un’ampia gamma di opzioni adattabili a qualsiasi scelta architettonica, i telai per porte scorrevoli a scomparsa Orchidea di Fibrotubi offrono numerosi vantaggi per l’interior design contemporaneo, adattandosi a ogni tipo di parete, sia in cartongesso che laterizio.

Disponibili in vari spessori e modelli, i telai sono applicabili anche sui pavimenti esistenti e possono essere utilizzati in diverse configurazioni: anta singola, doppia, parallele, contrapposte, filomuro e soluzioni per punti luce.

Oltre alla linea classica, Orchidea è disponibile in tre opzioni innovative.

Il telaio Orchidea Free-Filomuro, per esempio, è la soluzione per chi desidera un design pulito e minimalista: non richiede l’uso di stipiti e coprifili, e permette una perfetta fusione con la parete. Privo di finiture esterne, crea un effetto di continuità che amplia visivamente lo spazio interno.

Orchidea Light è invece la soluzione ideale per integrare punti luce senza sacrificare spazio: questo telaio, disponibile sia per anta singola sia doppia, è predisposto con quattro aperture per l’inserimento di impianti elettrici come interruttori, prese di corrente e applique. La capacità di mantenere i punti luce nella parete che ospita il cassonetto rende il telaio particolarmente funzionale.

Progettato specificamente per i sistemi a secco, il telaio Orchidea Easy si distingue per la sua struttura con traverse a giorno, che facilita l’installazione e il trasporto grazie al peso ridotto. Il telaio, pur mantenendo i principi di solidità della linea classica, è ottimizzato per un posizionamento rapido delle lastre di cartongesso e per un montaggio veloce.

di Sara Giusti