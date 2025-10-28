La novità è piaciuta. Per la prima volta il XVIII Convegno YouTrade si è svolto in due momenti distinti, con un intervento del prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci, la sera di giovedì 23, seguito da un confronto con un panel di grandi distributori e produttori.

La cena e la distribuzione degli YouTrade Awards, insomma, quest’anno non sono state un evento isolato, ma un ricco antipasto del convegno che è seguito il giorno successivo.

Sala gremita, sguardi attenti e atmosfera delle migliori occasioni hanno coinvolto oltre 500 partecipanti all’evento organizzato da Virginia Gambino Editore, che è stato aperto dalla interessante relazione di Martin Tobler del gruppo svizzero Hgc.

Tutto è filato liscio, con le relazioni sulla congiuntura, le previsioni sui megatrend, il sondaggio istantaneo, due talk show e il focus sulle strategie aziendali. Un successo che ha convinto la società organizzatrice a prevedere per il 2026 altri due appuntamenti a Bari e a Roma.

Sintesi degli interventi al Convegno YouTrade, grafici, tabelle e immagini saranno pubblicate sul nuovo numero di YouTrade.

Qui potrete trovare il report fotografico e i filmati degli interventi.

11-12 marzo 2026 – IV Convegno YouTrade Sud (Nicolaus Hotel, Bari)

Giugno 2026 – Primo Convegno YouTrade Roma