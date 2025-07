Nuovo negozio Würth Italia ad Andria con oltre 5 mila prodotti in pronta consegna

Würth Italia ha inaugurato il nuovo Würth Store ad Andria, in Via Trani 172, con oltre 5 mila prodotti in pronta consegna e tanti servizi pensati per artigiani e professionisti della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Con questa nuova apertura, Würth continua a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale, in linea con il proprio piano di sviluppo ed espansione, che proseguirà fino alla fine dell’anno 2025.

Il nuovo Würth Store si estende su una superficie di circa 400 metri quadrati e mette a disposizione più di 5.000 prodotti in pronta consegna tra utensili elettrici e a mano, prodotti chimici tecnici, minuteria, tasselli, prodotti per l’edilizia, materiali per l’installazione elettrica, prodotti antinfortunistici e DPI, attrezzatura ed abbigliamento da lavoro e molto altro.

Presso lo Store è inoltre possibile usufruire dei diversi servizi offerti da Würth, come il servizio Click&Collect, con cui ordinare la merce tramite Würth Online-Shop o Würth APP e ritirarli in negozio in appena 60 minuti, e la possibilità di usufruire della consulenza tecnica e specializzata del personale in negozio, oltre alle offerte disponibili.

Il negozio di Andria è presente su Facebook, come tutti gli altri Würth Store, con foto delle fasi di allestimento del negozio e tutti i dettagli delle offerte in vigore.