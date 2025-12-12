Nuovo misuratore laser Stanley Fatmax 60M

Stanley presenta il nuovo misuratore laser Fatmax 60 metri che offre prestazioni elevate, rapidità di misurazione e un controllo intuitivo anche nelle condizioni operative più complesse.

Robusto, ergonomico e capace di fornire misurazioni estremamente precise in pochi istanti da ±1,5 mm a 10 metri, questo strumento risponde alle esigenze dei professionisti con risultati chiari e costanti: ideale per geometri, architetti, interior designer, installatori elettrici e idraulici, cartongessisti, imprese edili, falegnami, serramentisti e tecnici di cantiere.

Che si tratti di progettare un ambiente, eseguire una ristrutturazione, verificare distanze strutturali o calcolare superfici e volumi, offre dati immediati e affidabili, senza tempi morti e senza complessità.

Uno degli elementi più innovativi è il pulsante laterale dedicato alla misurazione, una soluzione che migliora la presa, il comfort e la naturalezza dei movimenti. Molti utilizzatori lo hanno paragonato all’utilizzo di uno smartphone, grazie anche alla presenza di un’interfaccia grafica chiara e di tasti ben posizionati.

La struttura resistente con protezione IP54 lo rende adatto ai cantieri e agli ambienti più impegnativi, mentre le batterie alcaline AA, semplici da sostituire, assicurano fino a 8 ore di utilizzo continuo per lavorare senza interruzioni. L’attacco filettato per treppiede aggiunge stabilità nelle misurazioni più lunghe o nelle attività che richiedono la massima precisione.

Una delle qualità più apprezzate è la versatilità delle funzioni di misurazione: dal calcolo di area e volume, alla misurazione continua, fino alle funzioni di altezza indiretta e Pitagora.

La funzione di picchettamento (stake-out) permette inoltre di marcare distanze ripetute con velocità e precisione, una caratteristica particolarmente utile in molte professioni tecniche.

Scheda tecnica

• Portata: da 15 cm a 60 m

• Precisione: ±1.5 mm @10 m

• Pulsante laterale ergonomico per misurazioni più rapide e controllate

• Interfaccia chiara e semplice

• Autonomia fino a 8 ore

• Attacco filettato per treppiede

• Protezione IP54 contro polvere e spruzzi

• Display regolabile con selezione fino a 25 lingue