Nuovo logo per Scrigno che guarda sempre più al mondo dell’interior design

Nuovo logo per Scrigno che inaugura una nuova fase del proprio percorso evolutivo, da azienda dal cuore tecnico a interlocutore completo per il mondo del design.

A cura di Elisa Ossino Studio, il nuovo logo rappresenta il primo passo di un più ampio processo di rinnovamento dell’azienda, che conferma il desiderio di dialogare con il mondo dell’architettura e dell’interior design, portando nel progetto la propria visione degli evolving spaces con ambienti fluidi, trasformabili, pensati per accogliere la vita che cambia.

«Il nuovo logo è il simbolo tangibile di un cambiamento che parte dall’identità visiva ma tocca in profondità la cultura del nostro brand», commenta Fabrizio Campanella, CEO di Scrigno Group. «È l’inizio di un racconto che parla di apertura, evoluzione e visione: quella di un’azienda che guarda al design come strumento per connettere architettura e vita quotidiana».

Il nuovo carattere tipografico del logo è stato scelto per comunicare rigore, equilibrio e contemporaneità. Un carattere di forte impatto e chiara leggibilità che riflette l’identità di Scrigno: un brand solido, tecnico ma capace di esprimere un’eleganza discreta.

Un elemento distintivo del nuovo logo è la S tagliata: un segno iconico, che crea una forte identità visiva. L’associazione alla porta scorrevole che emerge dal muro è immediata e intuitiva.

Questo tratto condensa perfettamente la doppia natura di Scrigno: da un lato la tradizione ( l’azienda è stata la prima a introdurre sul mercato i controtelai per porte scorrevoli all’interno del muro), dall’altro l’innovazione, espressa attraverso un linguaggio visivo fluido, unico ed elegante.