Nuovi concept store per Dierre: moduli funzionali, stile minimalista e una fragranza esclusiva

In occasione dei 50 anni dell’azienda, Dierre festeggia con la presentazione dei suoi nuovi concept store.

«I concept store Dierre non sono pensati come luoghi di vendita, bensì come hub di design condiviso, dove accogliere clienti e professionisti di settore», commenta Laura De Robertis, responsabile marketing Dierre.

Strutturati in moduli funzionali per adattarsi a diverse metrature, i concept store Dierre sono caratterizzati da uno stile minimalista con colori neutri e una comunicazione che alterna racconto delle porte e delle loro prestazioni a elementi dell’identità corporate.

Ogni configurazione è arricchita dal modulo Marketing Lab, dove vengono esposti i componenti funzionali delle porte Dierre: accessori, maniglie, chiavi e serrature, ma anche finiture, rivestimenti e materiali, oltre alle infografiche delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni di ogni prodotto.

Il nuovo concept store a Villanova D'Asti, sede Dierre 1 di 8

Dierre integra infine nella nuova strategia espositiva anche la fragranza D~One, dalle note agrumate e speziate, per accogliere i visitatori e far loro «sentire» il carattere del brand.

I nuovi showroom rappresentano per i partner Dierre sul territorio l’opportunità di consolidare l’identità e la percezione del marchio.

Fondata nel 1975 dai fratelli Alessandro e Vincenzo De Robertis, Dierre è cresciuta negli anni fino a diventare un punto di riferimento per l’innovazione nei settori delle porte blindate, porte per interni e chiusure di sicurezza.

Oggi l’ampia gamma di porte Dierre è distribuita in oltre 5.000 punti vendita nel mondo con oltre 5 milioni di porte installate a livello globale.

«Mentre celebriamo i primi 50 anni della nostra azienda, mettiamo le basi per creare un’unica identità Dierre in tutto il mondo. Un modo rivoluzionario di guardare ai punti vendita del futuro, creando un’esperienza immersiva che trasforma i prodotti in un manifesto dei nostri valori e delle nostre competenze», sottolinea De Robertis.