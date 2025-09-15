Nuova scala retrattile LWT Fakro ad elevate prestazioni energetiche

Fakro presenta la nuova scala retrattile LWT per l’accesso ai locali non abitabili. Grazie al design funzionale e alle elevate prestazioni energetiche, questa soluzione è in grado di ridurre le dispersioni termiche e contribuire al benessere indoor.

Frutto di importanti investimenti in Ricerca e Sviluppo, questa scala si distingue per un valore di trasmittanza termica (U = 0,51 W/m²K). È disponibile anche con kit di isolamento Passive House, specifico per l’impiego in case passive, in grado di assicurare un’elevata ermeticità e l’assenza di ponti termici.

Ideale per edifici a basso consumo energetico e abitazioni in cui la riduzione delle dispersioni di calore sia un obiettivo imprescindibile, la nuova scala retrattile LWT coniuga solidità (sostiene infatti fino a 160 kg) e cura dei dettagli. Realizzata in legno, è dotata di gradini antiscivolo, corrimano ergonomico e piedini antigraffio che assicurano stabilità in ogni fase d’utilizzo.

La botola, di colore bianco per un’integrazione cromatica discreta e raffinata, è spessa 8 centimetri ed è dotata di tripla guarnizione e serratura. Proprio questo elemento ha permesso alla scala di raggiungere la classe di tenuta 4, la più alta secondo la norma EN 12207.