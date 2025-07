Nuova piattaforma My Gibus per gli Atelier, con servizi innovativi e funzionali

Nell’ottica di sostenere al meglio il proprio network di rivenditori autorizzati e selezionati (Gibus Atelier), Gibus presenta una nuova piattaforma riservata, sviluppata per garantire ai partner sul territorio ancor più efficienza e immediatezza operativa.

La piattaforma, che si chiama My Gibus, prevede un unico spazio digitale semplice e intuitivo, con servizi innovativi e funzionali per lavorare al meglio con l’azienda e per una gestione rapida e integrata delle attività quotidiane.

Accessibile direttamente dal sito www.gibus.com tramite credenziali personali, My Gibus è strutturata in cinque diverse sezioni, contraddistinte anche da una differente identificazione cromatica: Clienti, Ordini, Offerte Maker, Preventivi e Reclami.

Nella prima area, i Gibus Atelier avranno la possibilità di creare schede dedicate per ciascun cliente con più progetti associabili; una pratica rubrica clienti consente qui anche la gestione puntuale e veloce dei contatti, catalogabili in privati e business.

Nella sezione Ordini, i rivenditori potranno invece verificare lo stato e l’avanzamento degli ordini tramessi all’azienda, mentre la voce di menu Offerte Maker consentirà loro di accedere al configuratore, progettare la schermatura solare e generare la relativa offerta.

Infine, nell’area Preventivi da Gibus sarà possibile richiedere una consulenza ad hoc a Gibus, nel caso di interventi e progetti peculiari, mentre cliccando su Reclami si potranno esporre casistiche che richiedano una rapida presa in carico, assistenza dedicata o interventi specifici da parte dell’azienda.

Il servizio My Gibus include una vetrina online che i rivenditori potranno completare con nome del punto vendita, orari e descrizione dell’attività, per accrescere la propria visibilità: tutti questi dati risultano visibili sul sito web di Gibus, consultando la sezione dedicata alla ricerca dei punti vendita.

Completano l’offerta ulteriori servizi aggiuntivi, a sostegno dei Gibus Atelier: da My Gibus si può accedere infatti alle aree Social Hub, strumento con cui l’azienda affianca la rete anche dal punto di vista della comunicazione sui social network, e Red School, piattaforma web ideata da Gibus per erogare corsi di formazione.

Infine, è disponibile l’accesso diretto al portale Bim Object e all’area Documenti, in cui effettuare il download di materiali tecnici e marketing Gibus, dai listini ai moduli d’ordine, dai manuali di installazione e manutenzione fino ai video.