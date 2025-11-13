Nuova finitura antracite per le finestre a bilico in Pvc di Fakro

Oltre alle finiture in bianco, rovere e pino naturale, le finestre a bilico in Pvc Fakro sono ora disponibili con una nuova superficie antracite, in linea con il design di interni contemporaneo orientato verso palette cromatiche con toni neutri e scuri.
Con questa finitura Fakro offre un’ulteriore possibilità a livello cromatico che permette a progettisti e interior designer di disporre di una soluzione capace di dialogare con linguaggi architettonici contemporanei e con spazi di carattere ed eleganti.
Alla valenza estetica si affiancano prestazioni tecniche di eccellenza. Robuste e stabili, le finestre a bilico Fakro presentano una struttura realizzata con profili multicamera in Pvc, rinforzati internamente con acciaio zincato.
Oltre a non richiedere verniciatura, il Pvc offre una naturale resistenza all’umidità, all’acqua e agli agenti chimici, facendo di tali modelli la soluzione ideale anche per ambienti particolarmente esposti a concentrazione di vapore.
Inoltre, i serramenti a bilico in Pvc Fakro presentano:
- tecnologia thermoPro, che migliora l’isolamento termico e l’impermeabilità all’aria
- sistema di ventilazione V35, che assicura un ricambio costante anche a serramento chiuso, condizione essenziale per mantenere elevata la qualità dell’aria indoor
- sistema TopSafe, che incrementa la resistenza meccanica della struttura, proteggendola contro i tentativi di effrazione.
Versatili anche dal punto di vista progettuale, queste finestre sono idonee per tetti con pendenze comprese tra 15 e 90 gradi e possono essere personalizzate con numerosi accessori interni ed esterni.