Nuova finitura antracite per le finestre a bilico in Pvc di Fakro

Oltre alle finiture in bianco, rovere e pino naturale, le finestre a bilico in Pvc Fakro sono ora disponibili con una nuova superficie antracite, in linea con il design di interni contemporaneo orientato verso palette cromatiche con toni neutri e scuri.

Con questa finitura Fakro offre un’ulteriore possibilità a livello cromatico che permette a progettisti e interior designer di disporre di una soluzione capace di dialogare con linguaggi architettonici contemporanei e con spazi di carattere ed eleganti.

Alla valenza estetica si affiancano prestazioni tecniche di eccellenza. Robuste e stabili, le finestre a bilico Fakro presentano una struttura realizzata con profili multicamera in Pvc, rinforzati internamente con acciaio zincato.

Oltre a non richiedere verniciatura, il Pvc offre una naturale resistenza all’umidità, all’acqua e agli agenti chimici, facendo di tali modelli la soluzione ideale anche per ambienti particolarmente esposti a concentrazione di vapore.

Inoltre, i serramenti a bilico in Pvc Fakro presentano:

tecnologia thermoPro , che migliora l’isolamento termico e l’impermeabilità all’aria

, che migliora l’isolamento termico e l’impermeabilità all’aria sistema di ventilazione V35 , che assicura un ricambio costante anche a serramento chiuso, condizione essenziale per mantenere elevata la qualità dell’aria indoor

, che assicura un ricambio costante anche a serramento chiuso, condizione essenziale per mantenere elevata la qualità dell’aria indoor sistema TopSafe, che incrementa la resistenza meccanica della struttura, proteggendola contro i tentativi di effrazione.

Versatili anche dal punto di vista progettuale, queste finestre sono idonee per tetti con pendenze comprese tra 15 e 90 gradi e possono essere personalizzate con numerosi accessori interni ed esterni.