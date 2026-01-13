Non assorbono e non invecchiano pavimentazioni pensate per durare

Soluzioni per esterni in pietra sinterizzata: estetica, versatilità e durata nel tempo

Le pavimentazioni per esterni non sono più solo una scelta tecnica, ma un vero e proprio elemento progettuale.

I prodotti L’ALTRA PIETRA nascono per rispondere a questa evoluzione, offrendo superfici pensate per unire valore estetico, affidabilità nel tempo e massima libertà applicativa.

Disponibili in diversi spessori e formati, le collezioni L’ALTRA PIETRA permettono di progettare spazi all’aperto coerenti, continui e funzionali, adattandosi a contesti residenziali, commerciali e pubblici. Terrazze, giardini, camminamenti, piazze, bordi piscina e spazi ad alto traffico possono essere rivestiti con superfici che mantengono nel tempo le proprie caratteristiche visive e prestazionali.

Uno dei principali punti di forza è la possibilità di scegliere lo spessore più adatto all’applicazione: soluzioni sottili per interni ed esterni protetti, spessori maggiorati per pavimentazioni esterne strutturali, posa sopraelevata o installazioni su sabbia e ghiaia. Questa flessibilità consente di risolvere esigenze progettuali differenti senza rinunciare alla continuità estetica.

La gamma di effetti materici è ampia e accuratamente studiata: pietra naturale, marmo, cemento, superfici minerali contemporanee. Ogni texture è progettata per risultare realistica, equilibrata e mai artificiale, con variazioni cromatiche e dettagli superficiali che restituiscono profondità visiva e naturalezza. Il risultato è una pavimentazione che dialoga con l’architettura e il paesaggio, valorizzando la luce e i materiali circostanti.

Dal punto di vista funzionale, le superfici L’ALTRA PIETRA sono pensate per l’uso quotidiano all’aperto: non assorbono, non si macchiano, non temono gli agenti atmosferici e si puliscono facilmente. La stabilità cromatica e la resistenza all’usura rendono queste pavimentazioni ideali anche per ambienti soggetti a traffico intenso, senza richiedere manutenzioni complesse o trattamenti nel tempo.

Un ulteriore valore è la possibilità di creare continuità tra interno ed esterno, utilizzando superfici coordinate per ambienti differenti. Questo approccio progettuale consente di ampliare visivamente gli spazi e di costruire un linguaggio architettonico coerente, moderno e senza interruzioni.

Grazie alla combinazione di formati modulari, grandi lastre e spessori tecnici, L’ALTRA PIETRA diventa uno strumento progettuale completo, pensato per architetti, progettisti e professionisti che cercano soluzioni affidabili, durature e riconoscibili. Non semplici pavimentazioni, ma superfici che definiscono lo spazio e lo accompagnano nel tempo.

L’ALTRA PIETRA è un prodotto Granulati Zandobbio.

Visita www.sinteredstone.it