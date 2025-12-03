Noleggio: Gruppo Mollo si espande nelle Marche con Truck Mobil

Il Gruppo Mollo approda nelle Marche con l’acquisizione della divisione noleggio di Truck Mobil.

Con questa operazione Gruppo Mollo arriva a contare una rete nazionale di 80 centri in Italia per il noleggio di attrezzature professionali per l’edilizia, l’industria, l’agricoltura e gli eventi.

Truck Mobil

Truck Mobil, con due sedi a San Benedetto del Tronto e a Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, è stata fondata nel 2000 dall’unione di tre soci e nel tempo si è affermata come una realtà di eccellenza nel settore del noleggio mezzi per il sollevamento e il movimento terra e dei servizi per il sollevamento aereo.

Sotto la guida di Ezio Testa e della sua famiglia, che negli anni hanno acquisito l’intera proprietà della società, l’azienda è diventata un punto di riferimento per imprese ed enti pubblici e privati attivi nei settori dell’edilizia, dei trasporti, del giardinaggio, della manutenzione e dell’impiantistica.

Con una flotta moderna e diversificata, il servizio di noleggio con operatore, l’assistenza in cantiere e le consegne dirette, Truck Mobil si è sempre contraddistinta per un approccio tecnico e basato sulla consulenza, unito a un forte orientamento alla sicurezza e all’innovazione.

Gruppo Mollo

L’acquisizione della divisione noleggio di Truck Mobil si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne di Gruppo Mollo.

L’azienda, guidata dai fratelli Mauro e Roberto Mollo, ha già visto l’ingresso nel Gruppo di numerose società per rafforzare la presenza capillare sul territorio nazionale e offrire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze dei clienti.

Grazie all’acquisizione della divisione noleggio di Truck Mobil, il Gruppo Mollo estende per la prima volta la propria presenza nelle Marche, garantendo alle imprese locali l’accesso a un’offerta ancora più ampia di attrezzature e servizi, supportata da soluzioni digitali all’avanguardia, personale qualificato e standard qualitativi elevati.

«Accogliamo con entusiasmo la divisione noleggio di Truck Mobil e i suoi collaboratori nella nostra grande famiglia. Truck Mobil condivide con noi valori fondamentali come la professionalità, la fiducia e l’attenzione al cliente. La sua lunga esperienza e la profonda conoscenza del territorio rappresentano un patrimonio importante per il nostro Gruppo», ha dichiarato Mauro Mollo, Presidente del Gruppo.

Siamo certi che insieme potremo sviluppare nuove sinergie, valorizzare le competenze reciproche e continuare a migliorare il servizio offerto ai clienti, puntando a traguardi sempre più ambiziosi».