Niederstätter alla Biennale di Architettura con il progetto artcontainer

Niederstätter, specializzata in servizi relativi alla vendita e al noleggio di macchine edili, presenta alla Biennale di Architettura di Venezia il progetto artcontainer con l’installazione «I WISH YOU…» dell’artista Wil-ma Kammerer.

Realizzata su commissione dell’azienda altoatesina, sarà infatti esposta per tutta la durata della Biennale Architettura nello spazio Thetis, all’Arsenale nord, fino al 23 novembre 2025. L’opera è composta da container neri impilati, su cui si stagliano motivi di nuvole bianche e punti, simboli del passaggio dall’indeterminato al concreto.

L’iniziativa artcontainer nasce dalla collaborazione diretta tra Niederstätter e artiste e artisti visivi per realizzare interventi artistici destinati a edifici modulari, pensati sia per l’uso pubblico che privato. Nel tempo, il progetto artcontainer ha portato a trasformare le classiche strutture modulari industriali in suggestive installazioni e spazi esperienziali mobili.

«Siamo orgogliosi e anche molto emozionati di essere presenti in una cornice prestigiosa e di respiro internazionale come la Biennale Architettura di Venezia con quello che per noi è un progetto simbolo, che testimonia un lungo impegno nel campo dell’arte e della cultura», afferma Daniela Niederstätter, membro del Consiglio di amministrazione.

L’artcontainer «I WISH YOU…» verrà presentato allo Spazio Thetis il 30 maggio 2025, alle ore 11. All’evento interverranno l’artista Wil-ma Kammerer, la curatrice Sabine Gamper e le imprenditrici Hilde e Daniela Niederstätter. Modera l’architetto Adriano Oggiano.

La presentazione a Venezia offre inoltre a Niederstätter l’occasione di lanciare un nuovo sito web trilingue (in italiano, tedesco e inglese) interamente dedicato agli artcontainer. (https://artcontainer.niederstaetter.it/).

Il sito illustra inoltre gli oltre trenta concetti artistici per i container realizzati negli anni per diverse finalità, da spazi esperienziali e di abitazione a uffici, scuole e asili, da strutture per spogliatoi sportivi alle press e vip lounge fino ai servizi igienici mobili.