Masterpiece di Lea Ceramiche per la Casa-Studio di RAGarchitettura

Lea Ceramiche è stata scelta per la Casa-Studio di RAGarchitettura, un’abitazione di 150 metri quadrati a Giugliano in Campania, ideata da Giuseppe Raimondo Architetto, nata dalla trasformazione radicale di un fabbricato anni Settanta.

L’abitazione è stata oggetto di un vero progetto del colore, che, grazie a codici precisi e all’uso di gradienti, ha coinvolto ogni elemento.

Le superfici della collezione Masterpiece, firmata da Ferruccio Laviani per Lea Ceramiche, sono state selezionate in quattro nuance per le diverse aree della Casa-Studio, dalla zona notte alla cucina, nel formato 120×120 centimetri, con spessore di 9 millimetri.

La luminosità di Piece Light impreziosisce lo studio e la zona living, mentre il verde intenso e naturale di Piece Alpi dona eleganza alla cucina. Per la zona notte è stata scelta la profondità di Piece Dark, mentre il tono deciso e profondo di Master Coal è stato selezionato per una superficie di circa 20 metri quadrati.

Masterpiece offre soluzioni versatili per ambienti di ogni tipo. La collezione si articola in due superfici: Master, ispirata alla solidità del cemento, e Piece, che reinterpreta il fascino del seminato veneziano.