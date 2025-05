Massima protezione con gli impregnanti per legno a base acqua di Amonn Color

Armin Hofstaetter di Amonn Color, azienda rinomata per impregnanti per legno e la produzione di vernici e rivestimenti protettivi, ha messo un accento particolare sulla protezione del legno.

In qualità di product manager, Hofstaetter è profondamente coinvolto nello sviluppo di soluzioni innovative che coniugano prestazioni elevate e sostenibilità ambientale.

L’impegno di Amonn verso la sostenibilità si manifesta in diversi aspetti, dedicandosi alla ricerca e allo sviluppo di prodotti con un impatto ambientale ridotto, privilegiando materie prime sostenibili e formulazioni a basso contenuto di Voc (composti organici volatili).

L’azienda pone particolare attenzione al ciclo di vita dei propri prodotti, dalla produzione allo smaltimento, promuovendo soluzioni che minimizzano l’impronta ecologica.

Che tipo di vernici avete utilizzato per l’abitazione di Ariccia premiata con l’nZeb Award?

Per questa abitazione è stato scelto Aqua Lignex I nella colorazione ebano, un tono profondo e quasi nero.

La decisione di Bautiz di adottare questa finitura crea un elegante contrasto tra la naturale bellezza del larice e le superfici scure, donando un effetto di grande impatto estetico e design.

Quali sono le principali caratteristiche?

Aqua Lignex I rappresenta il nostro top di gamma tra gli impregnanti per legno ad acqua. È un prodotto ad alto residuo secco che, applicato a più mani, garantisce un’eccellente protezione dagli agenti atmosferici, valorizzando il legno con un raffinato effetto cerato e lasciandolo a poro aperto.

Questo consente intervalli di manutenzione estremamente lunghi e, soprattutto, una manutenzione agevole, poiché il prodotto non sfoglia. La sua caratteristica distintiva è la protezione avanzata contro gli agenti biologici.

Aqua Lignex I è stato sviluppato per contrastare funghi decoloranti e insetti xilofagi, assicurando una protezione efficace e duratura.

A riprova delle sue prestazioni, il prodotto è registrato secondo il Regolamento Biocidi (Bpr, Regulation Eu 528/2012) con numero di registrazione IT/2023/874/Mrp. Questo significa che ha superato tutti i test di efficacia previsti dalla norma En 599, garantendo il massimo livello di sicurezza e performance.

Ottenere questa registrazione è stato un processo lungo, complesso e molto oneroso, durato oltre sei anni, ma rappresenta una garanzia di qualità e affidabilità.

Il prodotto è apprezzato dai nostri clienti da decenni, sin da quando era registrato come presidio medico chirurgico, una classificazione ormai superata.

È un prodotto esente da Voc? Quali altre peculiarità possiede?

Nessun prodotto è completamente esente da Voc, ma Aqua Lignex I, essendo a base acqua, ha un contenuto di composti organici volatili estremamente basso.

Recentemente, abbiamo condotto test anche sulle emissioni, verificando la conformità con i Criteri ambientali minimi e ottenendo riscontri positivi anche secondo la certificazione francese A+. È importante sottolineare che Aqua Lignex I è formulato in particolare per ambienti esterni.

Per applicazioni in interni, data la presenza di biocidi necessari alla protezione del legno, ne consigliamo l’uso solo in caso di effettiva necessità.

Qualora non siano richieste particolari protezioni, suggeriamo la nostra Linea Zero, sviluppata per garantire il massimo comfort abitativo senza l’uso di biocidi.

Quali aspetti tecnici e considerazioni generali ulteriori si possono fare?

Nel trattamento del legno è fondamentale valutare l’esposizione dell’elemento e adottare il ciclo di protezione più adeguato, bilanciando salubrità e durabilità.

Bautiz, che condivide con noi questa filosofia e impiega materiali capaci di garantire longevità, comfort abitativo, benessere e sostenibilità ambientale.

Questo approccio si inserisce perfettamente nella concezione delle costruzioni moderne, dove la scelta di finiture di qualità, abbinate a un’attenta cura per il design, fa la differenza in termini di estetica e prestazioni.