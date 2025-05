Marazzi presenta Poliedrica, un concept esclusivo per lo showroom di Milano

Durante la Milano Design Week Marazzi ha svelato gli spazi rinnovati del suo showroom di Via Borgogna a Milano, presentando Poliedrica, progetto curato da ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel, dove la ceramica è protagonista assoluta.

L’utilizzo del gres trascende il semplice rivestimento per trasformarsi in autentico

elemento d’arredo: dalla parete plissettata alle superfici tridimensionali delle

barre verticali rivestite, ogni elemento contribuisce a creare un raffinato contrasto

tra la sobrietà dei rivestimenti e la lucentezza vibrante delle formelle smaltate.

1 di 9

Anche la working area dello showroom Marazzi è stata radicalmente

riconfigurata, introducendo una cucina aperta realizzata con

le nuove lastre 160×320 Silver Root White e Slow Calce. Questa cucina valorizza la matericità della superficie grazie alla tecnologia 3D Ink, che ne enfatizza i dettagli e la profondità.

«Il progetto che presentiamo quest’anno nasce dall’idea di esaltare la versatilità della ceramica, un materiale che si presta a soluzioni innovative e inaspettate. La sfida più interessante è stata proprio quella di utilizzarlo in modi non convenzionali, creando ambienti che non solo ne mostrano la bellezza, ma ne evidenziano anche la capacità di poter essere impiegato per diversi usi, dando vita a spazi dinamici e moderni. Questo progetto, come quelli precedenti, rappresenta un’opportunità di sperimentazione continua, dove ogni scelta progettuale diventa una scoperta che arricchisce il processo creativo stesso», afferma Mauro Novazzi, Partner ACPV Architects.

In anteprima nei nuovi spazi anche la presentazione del progetto «A new AI

generation Marble», nato dalla sinergia creativa tra Reply, ACPV ARCHITECTS e

Marazzi.

Ispirate alla natura e ottimizzate digitalmente, le nuove lastre generate con

algoritmi di intelligenza artificiale combinano l’unicità organica del mondo naturale

con la precisione digitale.

Tra le novità presentate durante la Design Week anche il volume «Marazzi Under the

Skin», curato da Studio Blanco e Cosimo Bizzarri, che racconta i 90 anni di storia del

brand.