Mapei tra i Top Job Italy’s Best Employers 2025/26

Secondo la classifica Top Job Italy’s Best Employers 2025/26, realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF in collaborazione con La Repubblica Affari&Finanza, Mapei è stata riconosciuta tra i migliori datori di lavoro del nostro Paese.

L’indagine si basa su oltre 17.000 valutazioni anonime di dipendenti provenienti da circa 2.100 aziende italiane, analizzate attraverso 34 domande che hanno permesso di individuare le realtà più virtuose in termini di clima aziendale, sviluppo delle competenze, prospettive di carriera, sostenibilità e valori condivisi.

Il riconoscimento premia l’impegno di Mapei nel costruire un ambiente di lavoro equo, inclusivo e orientato alla crescita professionale. L’azienda investe costantemente in formazione, sviluppo professionale e iniziative di welfare.

«Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che riflette il nostro modo di fare impresa: con attenzione alle persone, al territorio e all’ambiente», ha dichiarato Marco Ceraico, Direttore Risorse Umane Mapei Italia. «Continueremo a investire per offrire ai nostri collaboratori opportunità concrete di sviluppo e per costruire insieme un futuro sostenibile e inclusivo».

Gruppo Mapei, che conta oltre 13.000 collaboratori nel mondo, di cui più di 3.000 in Italia, ha recentemente aggiornato il proprio Codice Etico, rafforzando i principi di rispetto, valorizzazione delle diversità e inclusione, pilastri fondamentali della cultura aziendale.

Da questa visione nasce anche «Un giorno per gli altri», il primo progetto di volontariato aziendale dedicato ai dipendenti delle sedi di Milano, un’iniziativa che invita a dedicare parte del proprio tempo a cause sociali, utilizzando ore lavorative per contribuire attivamente al benessere della comunità.