Mapei tra i Leader della Sostenibilità

Mapei è tra i Leader della Sostenibilità 2024: per il quarto anno consecutivo è tra le aziende più sostenibili secondo la lista redatta da Statista, società di ricerche di mercato e specializzata in ranking e analisi di dati aziendali, in collaborazione con il Sole 24Ore.

Il riconoscimento premia l’impegno di Mapei per l’ambiente e le persone. Un’attenzione che tocca tutti gli ambiti del suo operato: dalla ricerca di materiali allo sviluppo di prodotti durevoli, a basso impatto ambientale, studiati per ridurre il consumo energetico e le emissioni di composti organici volatili. Inoltre, Mapei compensa le emissioni residue di CO2 generate da tutte le attività coinvolte nella produzione dei suoi prodotti attraverso progetti di riforestazione e tutela della biodiversità.

L’analisi identifica le 240 aziende italiane più sostenibili e si basa sulla responsabilità delle aziende o Corporate Social Responsabilità (Csr) per individuare quelle più virtuose secondo le tre dimensioni prese in considerazione: ambientale, sociale ed economica. Per il 2024 si registrano segnali incoraggianti: rispetto alla precedente edizione viene segnalato un miglioramento delle performance ambientale da parte delle imprese vincitrici.

“Portiamo avanti con grande impegno e risultati tanti progetti di sostenibilità: dall’iniziativa Fai la differenza, un sacco dopo l’altro per incentivare la raccolta dei sacchi di carta vuoti, all’ampliamento della Linea Zero Mapei: un’offerta di prodotti a emissioni di CO2 interamente compensate1. Il nostro lavoro quotidiano è di proporre al mondo delle costruzioni soluzioni a basso impatto ambientale, durevoli nel tempo e sicure”, commenta Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Manager di Mapei.