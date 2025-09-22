Mapei Pro: il partner digitale, completo e gratuito al fianco dei progettisti

Negli ultimi anni, il processo progettuale ha subito una profonda trasformazione grazie all’integrazione di strumenti digitali. Software, piattaforme e tecnologie hanno rivoluzionato il modo in cui architetti e progettisti sviluppano le proprie idee, migliorando l’efficienza, la precisione e la comunicazione tra i diversi attori.

Le nuove esigenze del settore dalla sostenibilità ambientale alla gestione dell’intero ciclo di vita dell’edificio impongono oggi un cambio di paradigma: progettare significa gestire dati, processi e relazioni complesse in modo rapido e preciso.

È in questo contesto che si inserisce Mapei Pro, la piattaforma digitale proposta da Mapei pensata per accompagnare e semplificare il lavoro quotidiano dei professionisti del settore, offrendo strumenti utili per ogni fase della progettazione.

Mapei Pro

Dalla fase progettuale al cantiere, Mapei Pro è da sempre al fianco dei progettisti per dare forma alle loro idee e supportarli nella realizzazione.

Offre assistenza puntuale, servizi di consulenza personalizzata, formazione mirata e una vasta gamma di strumenti per i vari ambiti di lavoro: dalla progettazione architettonica e di interni a quella strutturale, dal paesaggio all’arredo urbano fino agli impianti sportivi.

Va in questa direzione Mapei PRO, la piattaforma digitale gratuita ideata per semplificare il lavoro di progettisti e ingegneri durante le fasi del progetto. Disponibile online sul sito Mapei, è uno spazio virtuale che riunisce tutti gli strumenti di lavoro sviluppati dall’azienda italiana: un servizio completo e dedicato, rapido e semplice da usare, pensato per efficientare il lavoro quotidiano dei progettisti.

Per accedere alla piattaforma occorre registrarsi gratuitamente sul sito Mapei. Una volta effettuato l’accesso da qualsiasi tipo di dispositivo, gli utenti hanno a disposizione numerosi software tecnici specifici come il Tool CAM, in grado di generare in pochi click e in completa autonomia, le dichiarazioni di conformità ai requisiti CAM edilizia per il progetto, ma anche strumenti utili alla progettazione come il Calcolatore fughe e sigillanti, utile a stimare le quantità di prodotto necessaria per la sigillatura di fughe e giunti elastici.

Uno degli strumenti più apprezzati e utilizzati dai professionisti, messo a punto da Mapei, in collaborazione con ACCA Software, è Mapei Pro Analisi prezzi e voci di capitolato.

Il primo tool in Italia che consente di ricercare e scaricare gratuitamente in pochi click, in maniera semplice e veloce, l’analisi dei prezzi e le voci di capitolato per tutte le lavorazioni in cantiere in vari formati (DCF, XPWE, EXCEL, PDF).

Dopo aver inserito pochi dati (nome del progetto, l’indirizzo e la tipologia di costruzione), da un semplice menù a tendina è possibile ricercare la lavorazione e individuare i prodotti o i sistemi Mapei utili, per poi scaricare le relative voci di capitolato ed analisi prezzo.

Si ottengono così le analisi prezzi comprensive dei costi dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti insieme alla voce di capitolato completa della parte descrittiva e delle informazioni tecniche di riferimento.

Un aiuto concreto e innovativo utilizzato già da oltre 15.000 progettisti nel suo primo anno di lancio. Recentemente sono state implementate nuove lavorazioni con i prodotti di Profilpas e Polyglass, consociate del Gruppo Mapei.

Nello specifico è possibile ricercare i profili Profilpas per pavimenti, rivestimenti e pavimentazioni sopraelevate da esterno e le soluzioni Polyglass per le impermeabilizzazioni con membrane bituminose.

Inoltre, sono da poco disponibili nuove funzionalità come la ricerca per “nome prodotto”, per “lavorazione” e per “nome progetto” per cercare in modo ancora più rapido tra tutti i progetti realizzati tramite la piattaforma.

Mapei PRO permette, inoltre, di accedere anche alla documentazione tecnica più adatta per il proprio lavoro: brochure, manuali e una ricca libreria tecnica di prodotti.

Un’intera sezione è, invece, dedicata a Mapei Academy e alla sua ampia offerta formativa che comprende webinar e formazione in presenza con il rilascio di crediti formativi per i professionisti. Numerosi sono gli argomenti: dall’isolamento termico alla posa di resilienti, dal risanamento di edifici in muratura alle impermeabilizzazioni, solo per citarne alcuni.

Attraverso la piattaforma, in continuo aggiornamento, Mapei mette in campo tutta l’esperienza maturata nei suoi oltre 85 anni di storia, ponendosi al fianco dei professionisti come un vero e proprio partner affidabile per la progettazione.