Mapei nella classifica Italy’s Best Employers 2026

Secondo la classifica Italy’s Best Employers 2026 stilata dal Corriere della Sera e Statista, Mapei si conferma una tra le aziende italiane dove si lavora meglio.

«Questo riconoscimento è una conferma concreta dell’efficacia delle politiche che da anni portiamo avanti con dedizione. Investire nel benessere delle persone, valorizzare i talenti e costruire un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante sono principi che ci guidano. Essere percepiti come un luogo di lavoro in cui ciascuno può crescere, contribuire e sentirsi parte di un progetto condiviso è il risultato più importante», dichiara Marco Ceraico, direttore Risorse Umane Mapei Italia.

Il riconoscimento Italy’s Best Employers 2026 si basa su una ricerca indipendente condotta su un campione di oltre 20.000 lavoratori in Italia, appartenenti ad aziende con almeno 250 dipendenti.

I partecipanti hanno espresso il proprio livello di raccomandazione nei confronti del datore di lavoro, contribuendo a definire un punteggio diretto. A questo si è aggiunto un punteggio indiretto, derivante dalle opinioni espresse su altre aziende del medesimo settore. In totale, sono state valutate circa 5.000 organizzazioni, e solo 450 sono state selezionate per entrare nella classifica finale.