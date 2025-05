Malte premiscelate Bernardelli per murature e pavimentazioni

Dalle malte da intonaco e muratura, con resistenze adeguate a ogni tipo di applicazione, a quelle colorate per mattoni e blocchi faccia a vista, Bernardelli offre soluzioni di qualità per facilitare il lavoro degli operatori in cantiere.

Tra le soluzioni spiccano le malte premiscelate MB5Dry e CT25Dry, due prodotti versatili, duraturi e facili da applicare, che offrono risposte avanzate per applicazioni su murature e pavimentazioni.

MB5Dry è una malta fibrata premiscelata ideale per intonaci e murature, caratterizzata da una composizione che include aggregati silico-calcarei, cemento Portland, calce idraulica e fibre in polipropilene.

Questi componenti garantiscono una maggiore lavorabilità, resistenza e riduzione delle microfessurazioni, anche in applicazioni con spessori superiori ai 20 millimetri.

Inoltre, la malta è conforme alle normative europee En 998-1 ed En 998-2, e rientra nei parametri delle norme tecniche per le costruzioni (decreto ministeriale 17/01/2018), garantendo elevati standard di qualità e sicurezza.

CT25Dry è un massetto cementizio premiscelato pronto all’uso, pensato per la realizzazione di pavimentazioni interne ed esterne.

Grazie agli specifici additivi e agli aggregati silico-calcarei, il prodotto riduce i tempi di asciugatura e il ritiro idraulico, consentendo una posa rapida e una pronta fruibilità.

Il massetto è ideale per pavimentazioni riscaldate, può essere pedonabile dopo dieci ore e ricevere rivestimenti ceramici, cotto o pietra naturale dopo 48 ore. Il prodotto è conforme alle normative En 13813, Uni 11371 e Uni 11493.

di Sara Giusti