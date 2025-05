Malte fluide alleggerite LecaInject, ideali anche per applicazioni strutturali

Elevate prestazioni in interventi di riempimento e saturazione di cavità e vuoti con la nuova linea di malte fluide alleggerite LecaInject in argilla espansa di Laterlite, in grado di offrire una risposta concreta a chi opera in contesti complessi, dove leggerezza, resistenza e semplicità di applicazione rappresentano fattori determinanti per il successo dell’intervento.

Le caratteristiche delle malte fluide LecaInject

La linea di malte alleggerite LecaInject si articola in tre varianti, ciascuna con caratteristiche specifiche.

LecaInject-L rappresenta la soluzione più leggera, con una massa volumica di 800 kg/m3, ed è particolarmente indicata per riempimenti di cavità sotterranee e per iniezioni in intercapedini murarie. La sua struttura permette di adattarsi perfettamente a spazi ristretti, garantendo un’efficace distribuzione del materiale.

LecaInject-R ha invece una massa volumica di 1.100 kg/m3 e una resistenza a compressione fino a 22 N/mm2 a 28 giorni: è la scelta ideale per interventi in cui è necessario un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche, assicurando stabilità strutturale immediata.

Infine, LecaInject-S, con una massa volumica di 1.500 kg/m3 e una resistenza a compressione fino a 34 N/mm2 a 28 giorni, è progettata per il ripristino strutturale di elementi in calcestruzzo e per la ricostruzione leggera ad alto spessore di parti degradate.

Applicazioni

Ideali anche per applicazioni strutturali, le malte fluide alleggerite LecaInject si distinguono per la combinazione di leggerezza e resistenza meccanica.

La presenza dell’argilla espansa Leca conferisce al prodotto un peso ridotto senza comprometterne le prestazioni, assicurando al contempo facilità di applicazione grazie alla sua consistenza fluida, che consente di pompare o iniettare la malta anche in contesti di difficile accessibilità.

In ambito infrastrutturale, le malte LecaInject trovano impiego nella saturazione di cavità in galleria e nel riempimento di cavità naturali in terra o roccia, contribuendo alla stabilizzazione e al consolidamento del terreno, particolarmente importante in contesti sotterranei o in aree in cui il mantenimento della stabilità strutturale è essenziale.

Nel settore edile, queste soluzioni sono utilizzate per l’iniezione in intercapedini murarie, per la realizzazione di strati di riempimento e alleggerimento di sottofondi e per la compensazione di volumi, garantendo un intervento sicuro e duraturo.

La loro versatilità consente di impiegarle in molteplici applicazioni, migliorando la qualità costruttiva e agevolando le operazioni di posa.

di Sara Giusti