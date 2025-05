Malte da ripristino webertec per elementi in calcestruzzo armato

La gamma di malte da ripristino webertec è studiata per interventi strutturali, o riparare e proteggere elementi in calcestruzzo armato, anche in tempi rapidi.

Riferimento mondiale nel settore dell’edilizia leggera e sostenibile, in particolare per quanto concerne i ripristini e la decorazione del calcestruzzo, Saint-Gobain offre soluzioni tecnologicamente aggiornate grazie alla costante ricerca dei laboratori dell’azienda, che garantiscono interventi duraturi nel tempo e in linea con le normative vigenti.

La gamma di malte da ripristino webertec è composta da soluzioni a presa normale, medio-rapide e rapide, fibrate, con differenti granulometrie, per usi interni o esterni. Possono essere posate a mano o macchina, e sono marcate Ce En1504.

La gamma si completa con lemalte passivanti, le finiture anti-carbonatati e i decorativi colorati elastomerici.

webertec ripara ultra

Tra le soluzioni spicca la malta da ripristino webertec ripara ultra in classe R4 idonea per interventi strutturali.

Caratterizzata da una granulometria fine idonea per la finitura estetica, questa malta si distingue per i tempi medio rapidi (per interventi anche ad alte temperature ambientali), ottima lavorabilità e adesione per applicazioni anche sovra-testa (travetti del solaio e travi).

webertec ripararapido ultra

Di recente è stata anche lanciata anche la malta tixotropica R4 webertec ripararapido ultra.

Si tratta di una malta a presa rapida per ripristinare, riparare e proteggere elementi in calcestruzzo armato.

Il prodotto non necessita di passivazione del ferro, ha un’ottima lavorabilità anche per applicazioni sopra-testa, senza fenomeni di spanciamento, colature, distacco.

È ideale anche per applicazioni con cestello mobile grazie alla veloce messa in esercizio.

Una cura contro il degrado del cemento armato

Tutte le strutture in cemento armato, in ambito residenziale o infrastrutturale come le pile dei ponti o gli impalcati, le travi, i pilastri, i balconcini, sono naturalmente soggette a possibili processi di degrado dovuti a innumerevoli cause. Gli ammaloramenti possono essere determinati da fattori di tipo fisico, come gli agenti atmosferici inquinanti, i cicli di gelo-disgelo, le piogge acide, di tipo chimico come l’attacco dei cloruri o la carbonatazione, oppure essere connessi a cause meccaniche dovute a scarsa qualità dei materiali, errori di posa in opera, urti o incendi. Il danneggiamento può coinvolgere la parte più superficiale e arrivare fino in profondità manifestandosi con distacco del copriferro o di volumi maggiori fino all’interno dell’elemento; armatura arrugginita; perdita di prestazione dell’elemento. Situazioni di questo genere possono essere risolte in maniera agevole con l’uso di materiali specifici, come la gamma di malte da ripristino webertec di Saint-Gobain.

