MADE Sustainable Prize, il nuovo premio dedicato all’architettura sostenibile a MADE Expo 2025

L’edizione 2025 di MADE Expo, in programma dal 19 al 22 novembre a Fiera Milano, segna un ulteriore passo avanti nella promozione dell’innovazione e della sostenibilità nel settore delle costruzioni e dell’architettura.

Tra le principali novità di quest’anno spicca il lancio del MADE Sustainable Prize, un prestigioso riconoscimento ideato grazie alla collaborazione col Politecnico di Milano, in esclusiva per MADE Expo per premiare le aziende espositrici che si distinguono nella progettazione e realizzazione di soluzioni innovative e sostenibili.

MADE Sustainable Prize, nasce in linea con i principi del New European Bauhaus (NEB), l’iniziativa della Commissione Europea che promuove una nuova visione dell’ambiente costruito basata su Sostenibilità, Bellezza e Inclusività.

Con l’obiettivo di valorizzare le aziende che stanno plasmando l’architettura del futuro, il premio sarà assegnato a prodotti e servizi esposti a MADE Expo 2025 che incarneranno al meglio questi tre pilastri, contribuendo concretamente alla transizione ecologica, all’innovazione tecnologica e alla qualità della vita negli spazi urbani e architettonici.

Il valore scientifico e culturale del MADE Sustainable Prize

MADE Sustainable Prize non è solo un riconoscimento per le migliori innovazioni sostenibili, ma rappresenta anche un’importante iniziativa scientifica e culturale. Grazie al coordinamento del Politecnico di Milano, il premio si pone come strumento di valutazione e analisi per monitorare e incentivare le trasformazioni del settore delle costruzioni, dando concreto riconoscimento ai contributi alla transizione ecologica offerti dalle soluzioni proposte dagli espositori.

Il premio si articola in tre categorie principali, corrispondenti ai pilastri del NEB:

Sostenibilità, riconoscimento per prodotti e servizi che favoriscono l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni, l’uso di materiali riciclati e soluzioni innovative per il cambiamento climatico; Bellezza, premiati i progetti che migliorano la qualità estetica, costruttiva e funzionale degli edifici, aumentando il benessere e la fruibilità degli spazi; Inclusività, focus su prodotti e servizi che promuovono l’accessibilità, l’eliminazione delle barriere architettoniche e il coinvolgimento delle comunità nel processo di progettazione.

A queste tre categorie si aggiunge un Premio Speciale della Giuria, assegnato all’azienda che più di tutte avrà incarnato lo spirito del MADE Sustainable Prize, nel contesto attuale.

La selezione delle candidature, che dovranno essere inviate entro il 12 settembre 2025, sarà affidata a una giuria di esperti coordinata dal Politecnico di Milano e composta da autorevoli professionisti dell’architettura sostenibile.

Dopo un’attenta analisi, la giuria individuerà una rosa di tre finalisti per ogni categoria e la premiazione avverrà a MADE Expo in Fiera Milano, venerdì 21 novembre 2025.

Per valorizzare ulteriormente le innovazioni presentate, il Politecnico di Milano organizzerà visite guidate agli stand dei semifinalisti del concorso per un numero selezionato di professionisti.

Un’iniziativa pensata per favorire il dialogo tra ricerca accademica e settore produttivo, promuovendo una condivisione di conoscenze utile sia ai professionisti che alle nuove generazioni di progettisti.

Con MADE Sustainable Prize, MADE Expo 2025 si conferma ancora una volta un punto di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità nel settore delle costruzioni e dell’architettura, offrendo un’opportunità unica per valorizzare le eccellenze e anticipare le sfide future del settore.