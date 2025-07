Made Expo 2025: soluzioni per un involucro sostenibile e performante

Dal 19 al 22 novembre 2025, Made Expo torna a Fiera Milano con un’edizione che si preannuncia più ricca, completa e coinvolgente che mai.

Punto di riferimento per il mondo delle costruzioni e dell’architettura, la manifestazione offrirà una panoramica aggiornata e concreta sulle principali tendenze del settore, mettendo in dialogo progettisti, imprese, produttori, tecnici e decisori.

Il Salone Involucro: focus sull’alluminio e sull’innovazione

Tra le aree tematiche, il Salone Involucro si conferma particolarmente rappresentativo, con un’attenzione particolare all’intera filiera dell’alluminio.

Quest’anno, infatti, le aziende leader del comparto saranno presenti in forze per presentare soluzioni all’avanguardia in fatto di serramenti, facciate continue, sistemi oscuranti, tecnologie per la posa e materiali innovativi.

Le aziende protagoniste a Made Expo 2025 filiera dell’alluminio

Tra i nomi di rilievo: Aluk Group Spa, Aluminios Cortizo S.a.u., Aluminium Du Maroc, D.f.v. Srl, Ensinger Italia Srl, Exlabesa Building Systems S.a., Giesse Spa – Quanex, Kromoss Srl, Lm Dei F.lli, Monticelli Srl, Master Italy Srl, Metra Spa, Opera Company Srl, Pellini Spa, Pertici Industries Spa, Pilkington Italia Spa, Posa Spa, Stac Sl, Technoform Bautec Italia Spa, Tecseal Sa, Uniform Spa.

Made Expo 2025 sarà l’occasione ideale per toccare con mano i più recenti sviluppi tecnologici e progettuali, in un momento storico in cui il mercato richiede soluzioni sempre più performanti, sostenibili ed esteticamente evolute.

Un programma ricco di eventi, workshop e dimostrazioni

Il design dei serramenti e delle facciate, la ricerca di nuovi equilibri tra ambienti interni ed esterni, l’efficienza energetica e la sostenibilità degli edifici pubblici e privati: sono solo alcuni dei temi che animeranno i padiglioni della fiera, arricchiti da workshop, talk, dimostrazioni dal vivo e percorsi tematici.

Il Salone Involucro, con il protagonismo della filiera dell’alluminio, rappresenterà una sintesi virtuosa tra tecnica e visione, mettendo in luce l’evoluzione dell’edilizia contemporanea.

Un’opportunità unica per scoprire soluzioni che coniugano durabilità, leggerezza, estetica e rispetto per l’ambiente.

Perché partecipare a Made Expo 2025?

Made Expo 2025 sarà quindi molto più di una semplice fiera: sarà un hub di innovazione, un luogo di confronto tra eccellenze e un appuntamento imprescindibile per chi guarda al futuro delle costruzioni con uno sguardo consapevole e orientato alla qualità. Non perdere l’appuntamento dal 19 al 22 novembre a Fiera Milano.