Macchine e accessori avanzati per la rimozione della neve con Bobcat

Con l’arrivo dell’inverno, Bobcat rinnova il proprio impegno nell’offrire soluzioni avanzate per la rimozione della neve con un’ampia gamma di macchine compatte (pale gommate e cingolate, skid-steer loaders, telescopici e trattori) abbinate a una linea completa di accessori specifici, come turbine da neve, lame dritte e a V, spargisale/sabbia, spazzoloni angolabili e scraper, che trasformano le macchine in veri porta attrezzi multifunzionali per strade urbane, parcheggi, stazioni sciistiche e aziende agricole.

Intanto l’azienda sta lavorando a soluzioni innovative per la rimozione della neve, in grado di rendere il lavoro più efficiente, sicuro e versatile, anche nelle condizioni più difficili.

Turbine da neve e scraper

La gamma di turbine da neve Bobcat è protagonista assoluta. Dotata di un’altezza di aspirazione superiore e di trivella di dimensioni maggiori, sono in grado di aspirare più neve a ogni passaggio.

Il profilo arrotondato non si limita a spingerla, ma la fa rotolare, favorendo un flusso più regolare verso l’impeller e garantendo un lancio ancora più lontano. La struttura rinforzata la rende adatta agli impieghi più gravosi, mentre numerosi dettagli ne aumentano l’affidabilità: scarico con rotazione idraulica a 270 gradi, trasmissione a ingranaggi idraulici al posto della catena per maggiore robustezza e fluidità, tagliente reversibile che raddoppia la durata del componente.

Anche gli accessori più semplici, spesso sottovalutati, si rivelano in realtà fondamentali. Ad esempio, lo scraper si rivela estremamente versatile e prezioso in molteplici contesti operativi per liberare strade, parcheggi e marciapiedi da ghiaccio e lastre compatte, garantendo superfici sicure e percorribili in breve tempo. La sua versatilità lo rende utile tutto l’anno, anche in contesti interni o nei cantieri.

Katinka Kincses, product manager Bobcat specifica: «Per sfruttare al meglio qualsiasi accessorio da neve è essenziale configurare correttamente la macchina: scope angolari o lame a V lavorano con impianti idraulici standard, mentre le turbine da neve offrono le massime prestazioni se abbinate a impianti ad alta portata».

Tutti gli accessori Bobcat sono progettati per resistere a lungo e, con una manutenzione regolare come il controllo e la sostituzione delle parti soggette a usura, garantiscono numerose stagioni di lavoro.

Macchine versatili, non solo d’inverno

Sgomberare neve significa affrontare turni lunghi e freddi, spesso nelle prime ore del mattino. Gli operatori apprezzano particolarmente il comfort offerto dalle macchine Bobcat, grazie alle cabine chiuse e riscaldate. Nei test comparativi, le cabine Bobcat hanno dimostrato di riscaldarsi quasi il doppio più rapidamente rispetto a quelle di alcuni concorrenti, aumentando comfort, produttività e soddisfazione di chi le utilizza.

Il vero valore aggiunto di Bobcat è la versatilità: le stesse macchine che in inverno sgomberano la neve possono, grazie a diversi accessori, dedicarsi in primavera alla manutenzione del verde, in estate alla cura di marciapiedi e spazi pubblici e in autunno alla raccolta delle foglie. Questo si traduce in un ritorno sull’investimento più elevato, con costi di gestione e manutenzione ridotti.

Con il sistema Bob-Tach l’aggancio degli accessori è immediato e sicuro: in pochi secondi si cambia attrezzo e si riparte con il lavoro. Un ulteriore vantaggio è l’Attachment Control Device (ACD), che riconosce automaticamente l’accessorio collegato e regola in tempo reale comandi e parametri idraulici. È un vero plug-and-play che elimina regolazioni manuali, aumenta l’efficienza e riduce i tempi morti.

Come sottolinea Katinka Kincses: «Per l’operatore è un vantaggio enorme: immagina di salire in macchina alle 5 del mattino, al buio e al freddo, per sgomberare un parcheggio. Poter collegare un accessorio e partire subito fa davvero la differenza. Per i proprietari significa meno fermi macchina e minore usura, perché gli accessori lavorano sempre nelle condizioni ottimali».

Massima compatibilità con gli accessori

Ogni accessorio Bobcat è sottoposto a rigorosi test di prestazioni, stabilità e sicurezza, compresa la resistenza idraulica e strutturale per sopportare le condizioni più dure.

Macchina, impianto idraulico e accessori sono progettati e supportati dallo stesso costruttore, garantendo massima compatibilità, affidabilità e semplicità d’uso.

Non esiste una sola combinazione unica tra macchina compatta e accessorio Bobcat: la scelta dipende sempre dal lavoro da svolgere

«Per la rimozione della neve, ad esempio, una turbina da 1,2 metri può essere montata su una pala compatta MT100, ideale per spazi ristretti come parchi o marciapiedi. All’estremo opposto, le turbine da 2,2 metri con sistema Super Flow esprimono tutto il loro potenziale sulla T86, pala di straordinaria potenza. Se invece bisogna liberare grandi superfici, le nostre pale gommate compatte sono incredibili. Di certo skid-steer loaders e pale compatte cingolate rimangono imbattibili: grazie all’idraulica ad alta portata, gestiscono accessori avanzati con potenza e precisione, affrontando senza difficoltà anche i lavori più impegnativi», afferma Katinka Kincses.

Gli accessori da neve Bobcat sono disponibili anche a noleggio tramite la rete di concessionari autorizzati, che offrono assistenza qualificata e supporto immediato.

«Il nostro suggerimento è pianificare per tempo anche il noleggio. Arrivare preparati alla prima nevicata fa la differenza: avere a disposizione l’accessorio giusto significa lavorare in sicurezza ed efficienza, senza perdite di tempo. Ogni soluzione è affidabile, collaudata, dalla prima all’ultima nevicata», consiglia la product manager.

Il caso Chez Gaston a 2.000 metri di altitudine

Sono numerosi i clienti che hanno trovato nelle soluzioni Bobcat il supporto ideale per affrontare la rimozione della neve in condizioni estreme. Tra questi c’è il ristorante Chez Gaston, nelle Alpi francesi, situato a 2.000 metri di altitudine.

In passato, il proprietario impiegava fino a quattro ore ogni mattina per liberare strade e terrazze. Oggi, con due pale compatte (un S550 e un S130) e una pala gommata articolata L85, lo stesso lavoro viene svolto in appena 30 minuti.

Grazie alla versatilità e agli accessori dedicati, le pale Bobcat hanno trasformato lo sgombero neve da attività lunga e faticosa a operazione rapida ed efficiente.