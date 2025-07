L’irrigazione del giardino cambia volto con l’avvolgitubo interrato RollUp M

L’avvolgitubo interrato RollUp M di Gardena permette di riporre e utilizzare il tubo da giardino in modo estremamente pratico e invisibile.

A differenza degli avvolgitubo tradizionali, infatti, il RollUp M viene installato completamente sottoterra: in superficie rimane visibile solo il coperchio brevettato, progettato per aprirsi facilmente e chiudersi in modo sicuro grazie al meccanismo di bloccaggio integrato.

Pensato per l’uso all’esterno durante tutto l’anno, l’avvolgitubo interrato RollUp M è resistente ai raggi UV e al gelo, ed è costruito con materiali di alta qualità per garantire la massima durata anche in condizioni climatiche variabili.

Il coperchio, oltre a proteggere l’alloggiamento dagli agenti esterni, rappresenta anche una soluzione funzionale dal punto di vista estetico.

RollUp M può essere installato in diversi punti del giardino, a seconda delle necessità: in un’aiuola, accanto a una terrazza o in una zona defilata, e offre tre modalità di collegamento:

direttamente al rubinetto esterno tramite il tubo di collegamento da 1,5 metri incluso;

attraverso un tubo da giardino già presente;

oppure integrato nel sistema di irrigazione interrato GARDENA Pipeline, per un’installazione ancora più invisibile e permanente.

Grazie al design modulare, può essere sollevato o rimosso completamente, permettendo l’estrazione del modulo del tubo per operazioni di manutenzione, pulizia o rimessaggio stagionale.

Il cuore tecnico del sistema è il meccanismo di riavvolgimento automatico RollControl, che consente di ritirare il tubo con un semplice gesto, senza sforzo e soprattutto senza incorrere in grovigli, pieghe o nodi.

Il tubo da 20 metri in dotazione, del diametro di 11 millimetri, si srotola fluidamente e si blocca automaticamente in più punti intermedi durante l’estrazione, adattandosi alle esigenze di utilizzo.

Set RollUp M

Il set RollUp M comprende tutto il necessario per un utilizzo immediato: