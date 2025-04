Le superfici Dekton by Cosentino ridefiniscono i confini tra design e funzionalità​

Le superfici Dekton by Cosentino sono state protagoniste al Fuorisalone 2025 nell’ambito del progetto espositivo Next Place Hotel dedicato all’hospitality e curato da Giulio Cappellini.

Nel dettaglio Cosentino ha collaborato con il designer americano César Giraldo all’installazione «Enchanted Transition» per ridefinire i confini tra design e funzionalità​ nel progetto di ambienti bagno e wellness.

Le superfici Cosentino si combinano con elementi di Grohe SPA, Hering Berlin, Vetsak e Imperfettolab, dando vita a un percorso sensoriale che invita alla scoperta e all’interazione.

Enchanted Transitions by Cesar Giraldo ph Barbara Francoli 1 di 7

L’installazione pone Dekton al centro della narrazione. I toni tenui e minerali di Dekton Albarium e la profondità audace e tattile di Dekton Kelya avvolgono l’ambiente con applicazioni a pavimento e a parete in un total look fluido e sofisticato.

Le superfici Cosentino vengono plasmate da César per creare una vasca da bagno scultorea ed eleganti lavabi freestanding integrati nel piano in soluzione di continuità e utilizzate per rifinire le rubinetterie con un sottile top decorativo​ su misura.