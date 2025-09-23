Mapei presenta a Marmomac 2025 (23-26 settembre 2025, Veronafiere) le sue novità nel settore della pietra naturale (Stand E2 – Padiglione 7), oltre a un’ampia selezione di soluzioni progettate per soddisfare le crescenti esigenze di progettisti, committenti e utilizzatori finali nel campo delle pavimentazioni monolitiche, elastiche, drenanti e sostenibili.

Le novità Mapei a Marmomac 2025

Malte premiscelate Mapestone con materiale riciclato

Due tra le più importanti novità proposte da Mapei a Marmomac 2025 sono le malte premiscelate composte da materiale riciclato Mapestone TFB Life e Mapestone PFS 2 Life.

Mapestone TFB Life è una malta premiscelata per massetti d’allettamento di pavimentazioni carrabili in pietra naturale, conforme alle nuove normative Cam-Strade 2024, poiché contiene oltre il 10% di materiale riciclato.

Caratterizzato da elevate resistenze meccaniche superiori a 55 MPa a 28 giorni, il prodotto è studiato per garantire durabilità in ambienti soggetti a saturazione, a cicli di gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti e acqua di mare; quindi, alle condizioni ambientali previste dalle classi di esposizione XF4 e XS3 classificate dalla EN 206.

Facile da usare, si miscela solo con acqua, eliminando errori di dosaggio. È ideale per la posa di cubetti, lastre, ciottoli e masselli, rendendo le pavimentazioni resistenti e sostenibili.

Mapestone PFS 2 Life è, invece, una malta premiscelata per la stuccatura delle fughe di pavimentazioni architettoniche in pietra, anch’essa formulata con materiale riciclato. Progettata per resistere a elevati carichi meccanici e a condizioni severe come gelo, sali disgelanti e acqua di mare, Mapestone PFS 2 Life assicura una stuccatura stabile e durevole nel tempo.

Il prodotto si distingue per la facilità di applicazione, da miscelarsi solo con acqua, con una elevata adesione e resistenza all’abrasione, rispondendo così alle esigenze di riqualificazione e manutenzione di spazi urbani in pietra naturale di pregio.

Mapestone AirGhost per il consolidamento per superfici decorative

Altra innovazione è Mapestone AirGhost, un legante innovativo a base di polimeri a terminazione silanica, monocomponente e privo di solventi, particolarmente resistente ai sali disgelanti, alle sollecitazioni termiche e ai raggi UV.

Grazie alla sua rapida reticolazione, è ideale per il consolidamento di granulati in pietra tondi e spaccati: si applica a spruzzo direttamente sull’inerte da stabilizzare. Perfetto per superfici decorative soggette a traffico pedonale leggero, è adatto a giardini, camminamenti in ghiaia, vialetti e aree a traffico limitato.

Il prodotto forma una barriera protettiva che impedisce la crescita di erbe infestanti, mantenendo gli spazi esterni ordinati e a bassa manutenzione. Inoltre, non presenta alcuna etichettatura di pericolosità, risultando sicuro nell’applicazione e rispettoso dell’ambiente.

Mapestone Joint Ghost Sand, innovazione nella fugatura architettonica

Sempre nell’ambito delle pavimentazioni, Mapei presenta Mapestone Joint Ghost Sand, malta premiscelata a base di polimeri a terminazione silanica e sabbia al quarzo, studiata per la fugatura di pavimentazioni architettoniche in pietra naturale, klinker, cotto, gres porcellanato e autobloccanti cementizi.

Con una larghezza minima di fuga di 5 millimetri e profondità di almeno 30 millimetri, Mapestone Joint Ghost Sand garantisce un’elevata resistenza meccanica e al gelo, ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili con pietre ad elevato spessore o con l’impiego di lastre in gres porcellanato. Può essere applicato anche in condizioni di elevata umidità o pioggia leggera, è ideale per superfici soggette a traffico leggero fino a 3,5 tonnellate, inclusi piazze, mercati e aree eventi temporanei.

Caratterizzato da ecocompatibilità e facilità d’uso, riduce i tempi di cantierizzazione e i costi di manutenzione, assicurando risultati durevoli nel tempo. Anche in questo caso non sono presenti pittogrammi né indicazioni di pericolo, a conferma della totale sicurezza del prodotto per operatori e ambiente.

Keracolor GG in una nuova formulazione

Keracolor GG, nella sua nuova formulazione migliorata per quanto concerne la lavorabilità e facilità di pulizia, è una malta cementizia premium per la stuccatura di fughe da 4 a 15 millimetri, con caratteristiche di alta resistenza meccanica, durabilità e basso assorbimento d’acqua.

Modificata con polimeri, è adatta a pavimenti e rivestimenti in ceramica, cotto, pietre naturali e agglomerati, anche in condizioni di traffico intenso e ambienti esterni esposti a cicli gelo-disgelo.

A bassissima emissione di VOC e classificata EC1 Plus, offre un’ottima resistenza agli agenti chimici (pH>3) e all’abrasione, garantendo finiture uniformi, senza crepe e facilmente pulibili, per soluzioni sostenibili e performanti in ambito architettonico.

Altre soluzioni Mapei a Marmomac 2025

Accanto alle novità, Mapei presenta altre tecnologie consolidate.

Mapestone Drain , malta premiscelata drenante ad alte prestazioni meccaniche (30 MPa) per massetti in esterno, ideale per realizzare pavimentazioni permeabili e resistenti, anche in lastre

, malta premiscelata drenante ad alte prestazioni meccaniche (30 MPa) per massetti in esterno, ideale per realizzare pavimentazioni permeabili e resistenti, anche in lastre Mapei Color Paving , sistema completo per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo architettonico effetto ghiaia a vista, personalizzabili nella finitura, nel colore e caratterizzate da elevata durabilità

, sistema completo per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo architettonico effetto ghiaia a vista, personalizzabili nella finitura, nel colore e caratterizzate da elevata durabilità la gamma Calcix , con Mapestone PFS Calcix e Mapestone TFB Calcix, il sistema privo di cemento specificamente sviluppato per la riqualificazione e il risanamento delle pavimentazioni in pietra, anche di pregio storico

, con Mapestone PFS Calcix e Mapestone TFB Calcix, il sistema privo di cemento specificamente sviluppato per la riqualificazione e il risanamento delle pavimentazioni in pietra, anche di pregio storico Mapestone GR-ECO Fill , malta premiscelata pronta all’uso per la fugatura di pavimentazioni in pietra non soggette a traffico pesante,

, malta premiscelata pronta all’uso per la fugatura di pavimentazioni in pietra non soggette a traffico pesante, Mapestone GR7, malta premiscelata a base di fibre naturali di origine vegetale, aggregati minerali selezionati e materiali riciclati a reazione pozzolanica di natura inorganica.

Passando ai sigillanti, Mapei espone a Marmomac 2025 Mapesil Stone Matt, sigillante siliconico neutro opaco a basso modulo elastico, specificamente formulato per giunti di pietre naturali, materiali porosi e superfici delicate.

Grazie all’effetto opaco, all’elevata elasticità e resistenza agli agenti atmosferici, garantisce sigillature durevoli e dal grande valore estetico, ideale per pavimenti, facciate ventilate e serramenti.

La sua formulazione, esente da MEKO, evita macchie e alterazioni cromatiche, mentre la resistenza alla muffa lo rende perfetto anche in ambienti umidi. Con una temperatura di esercizio da -40 a +200 gradi centigradi, soddisfa tutte le esigenze di sigillatura in esterno e interno, assicurando un piacevole effetto estetico e risultati di alta qualità.

A Marmomac 2025 è presente anche la gamma UltraCare di Mapei, dedicata alla pulizia, manutenzione e protezione delle superfici.

Complementare all’offerta tecnica, la gamma Kerapoxy Easy Design offre soluzioni per fughe colorate di alta qualità estetica e funzionale. Disponibile in una vasta scelta di colori, sono coordinati tra loro e con il sigillante Mapesil AC, e con i profili Profilpas Mapei Color, garantendo una perfetta armonia cromatica per ogni progetto.

Soluzioni Profilpas per pavimentazioni sopraelevate da esterno

Allo stand Mapei a Marmomac spazio anche per Profilpas, azienda del Gruppo Mapei specializzata nella produzione di profili per pavimenti, rivestimenti e accessori per la posa, che presenta le sue soluzioni per pavimentazioni sopraelevate da esterno. T

ra le proposte in evidenza, il sistema PP Level Grid, una griglia anti-sfondamento progettata per garantire maggiore stabilità e resistenza, e PP Level Duo Maxi, supporti regolabili che offrono massima flessibilità, tenuta e versatilità nella posa. Entrambe le soluzioni sono pensate per rispondere alle esigenze di progettisti e posatori, assicurando elevate performance e affidabilità nel tempo.

Formazione professionale Mapei

In collaborazione con Assoposa e con l’ente certificatore Certi.s, Mapei promuove il percorso di qualificazione per posatori di rivestimenti lapidei secondo la norma UNI 11714-2, che porta al conseguimento del patentino ufficiale riconosciuto da Accredia.

La certificazione, valida in Italia e in Europa, rappresenta un importante strumento di valorizzazione delle competenze, utile anche negli appalti pubblici grazie ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Durante Marmomac 2025, i visitatori hanno l’opportunità di conoscere da vicino i programmi di formazione della Mapei Academy, dedicata alla formazione di progettisti, applicatori, rivenditori e imprese, che offre corsi teorico-pratici e aggiornamento continuo per il mantenimento della certificazione.