A Corsico (Milano) la prima villa in Dekton by Cosentino

Firmata dall’architetto Alaa Negm, Villa Labriola a Corsico (Milano) è la prima villa in Italia realizzata quasi totalmente in Dekton by Cosentino, una miscela sofisticata di vetro, materiali porcellanati ricavati da oltre 20 minerali naturali e materiali riciclati, che compongono una superficie ultracompatta declinata in lastre di grande formato fino a 320×144 centimetri.

Le lastre Dekton

Le lastre di Cosentino sono protagoniste anche dell’ambiente bagno della villa. Al primo piano, dove sono presenti due bagni, Dekton è stato utilizzato in due modalità differenti: superfici marmorizzate Onirika Neural, caratterizzate da sottili venature scure su fondo bianco, nel primo; Pietra Kode Sabbia, che ricodificano fedelmente il colore e la texture del travertino, nel secondo.

Il bagno padronale al secondo piano, invece, ha lavabo, rivestimento parete e pavimento in Marmorio.

La collezione Pietra Kode Travertine nei colori Sabbia e Marmorio è ripresa anche all’esterno per le mura di cinta, la cucina e il bagno turco.

Le applicazioni

Dekton by Cosentino permette una vasta gamma di applicazioni outdoor e indoor, grazie anche all’ampia disponibilità di spessori: 0,4 – 0,8 – 1,2 – 2 e 3 centimetri.

A impatto zero, nel 2020, ha ottenuto la certificazione Carbon Neutral per l’intera gamma di colori, distinguendosi come l’unica superficie a zero emissioni di carbonio.

Tutti i colori Dekton incorporano dal 15 all’85% di materiali riciclati dal processo di produzione del prodotto. Il marchio offre inoltre una garanzia di 25 anni.

Anche in facciata

Le collezioni Dekton sono state utilizzate per tutte le superfici di Villa Labriola. In facciata le lastre Laurent, di un intenso sfondo marrone attraversato da venature dorate, sono contrapposte alla tonalità chiara delle lastre Kraftizen Nacre, utilizzate per pavimentazione esterna, patio, piscina e terrazze.

La pavimentazione in Nacre, in soluzione di continuità visiva prosegue all’interno in alcuni ambienti del basement come l’ingresso, il living, la cucina e il bagno.

«La versatilità delle superfici Dekton ha permesso di creare grandi superfici senza giunture, garantendo una continuità visiva che amplifica la percezione dello spazio», commenta l’architetto Alaa Negm.

«Inoltre, le proprietà tecniche delle lastre assicurano che la villa mantenga la sua bellezza estetica nel tempo, anche negli spazi esterni, dove materiali meno resistenti potrebbero deteriorarsi.

Infine, la sostenibilità del prodotto e del processo produttivo riflette il nostro impegno verso l’architettura sostenibile e responsabile».

Resistenza

Oltre a rispondere ai requisiti di sostenibilità, qualità, durata e design in ogni applicazione, le lastre Dekton sono risultate la scelta vincente in particolare in bagno e in cucina grazie all’elevata resistenza alle macchie, ai graffi, al calore e ai prodotti chimici aggressivi.

In outdoor assicurano inoltre resistenza ai raggi Uv, pioggia, temperature estreme e gelo.

In più la bassissima porosità delle superfici e l’elevata resistenza all’idrolisi e agli shock termici ne fanno il rivestimento ideale anche per la piscina e l’area spa.

di Sara Giusti