La più ampia gamma di bordure per giardinaggio

Le bordure di Granulati Zandobbio permettono di delimitare le pavimentazioni e aiuole, consentendo di separare in modo netto ogni decorazione realizzata con ghiaietto, ciottoli o pietrisco; sono bordure da giardino ideali per gli appassionati del fai da te ma dedicate anche ai professionisti più esigenti.

Sono disponibili in diversi materiali, misure e modelli:

Alubord , la bordura in alluminio;

, la bordura in alluminio; Corten , in metallo destinato ad arrugginirsi;

, in metallo destinato ad arrugginirsi; Acciaio , bordure in acciaio zincato;

, bordure in acciaio zincato; Ecobord , bordure in plastica riciclata, materiale 100% ecosostenibile, flessibile, duraturo e resistente a corrosione;

, bordure in plastica riciclata, materiale 100% ecosostenibile, flessibile, duraturo e resistente a corrosione; Ecowood , la bordura ecologica composta da HDPE 80% riciclato.;

, la bordura ecologica composta da HDPE 80% riciclato.; DIY FLEX, in plastica nera e super flessibile.

Le bordure sono particolarmente indicato come profilo di contenimento per la realizzazione di vialetti in ghiaia, con autobloccanti, ciottoli resinati o con altri materiali di riempimento.

1 di 4

Le bordure possono essere utilizzate in risposta a diverse esigenze: delimitare un’aiuola, un vialetto, recintare degli orti e organizzare gli spazi esterni, dando valore aggiunto alle proprie realizzazioni.

SCARICA IL CATALOGO